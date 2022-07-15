Pelin Öztekin’den bikinili paylaşım! Son haliyle dikkat çekti

Geçen yıl vefat eden merhum sanatçı Rasim Öztekin'in kızı olan Pelin Öztekin, 2014 yılında mide ameliyatı olmuş ve 6 ayda 93 kilo vererek 60 kiloya ulaşmıştı. Fazla kilolarından kurtulduktan sonra fit bir görünüme karışan ünlü oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirmişti. Özellikle tatil pozlarıyla dikkat çeken Öztekin, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Soluğu Bodrum'da alan ünlü oyuncu, bikinisi ile verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Sosyal medyayı aktif kullanan Öztekin'in paylaşımları kısa sürede gündem olurken ünlü oyuncu hem tarzı hem de fit haliyle dikkat çekti. İşte Pelin Öztekin'in o paylaşımı...