Haberler Magazin Videoları Aslıhan Güner tatilden peş peşe paylaştı! Önce beyazlar içinde sonra denizden…

Aslıhan Güner tatilden peş peşe paylaştı! Önce beyazlar içinde sonra denizden…

Aslıhan Güner tatilden peş peşe paylaştı! Önce beyazlar içinde sonra denizden…
15.07.2022 18:25 - Son Güncelleme: 15.07.2022 18:25

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:33
Aşk ha var ha yok derken!...
Magazin 01:41
Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal...
Magazin 00:24
Pınar Altuğ’un tatil halleri...
Magazin 00:15
40 bedenden 34’e düştü! Tatil...
Magazin 00:42
Şarkıcı Günsu İnce'nin...
Magazin 00:14
Bensu Soral'ın mutfakta zor...
Magazin 00:08
Buse Varol en doğal haliyle...
Magazin 04:12
Gözünden sakındığı eşi hayran...
Magazin 00:21
En cesur haliyle denizden...
Magazin 01:04
2009’dan beri beraberler!...
Magazin 00:13
İlayda Şeker'den bayram...
Magazin 00:25
Şevket Altuğ’un eşi Jale Altuğ...

Kuzey Yıldızı'nın kızıl güzeliydi... Başrolünü İsmail Demirci ile paylaştığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle hafızalara kazınan Aslıhan Güner, eşi Mert Kılıç ile çıktığı tatilden yaptığı paylaşımla gündem oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, önce mayosuyla ayna karşısında verdiği pozu yayınladı. Art arda paylaşımlarda bulunan Güner, daha sonra ise pembe bikinisiyle kendini serin sulara attı ve o anları Intagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncunun her iki paylaşımı da büyük beğeni topladı. İşte Aslıhan Güner'in o paylaşımları...

Magazin Videoları
SON DAKİKA