Aslıhan Güner tatilden peş peşe paylaştı! Önce beyazlar içinde sonra denizden…

Kuzey Yıldızı'nın kızıl güzeliydi... Başrolünü İsmail Demirci ile paylaştığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle hafızalara kazınan Aslıhan Güner, eşi Mert Kılıç ile çıktığı tatilden yaptığı paylaşımla gündem oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, önce mayosuyla ayna karşısında verdiği pozu yayınladı. Art arda paylaşımlarda bulunan Güner, daha sonra ise pembe bikinisiyle kendini serin sulara attı ve o anları Intagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncunun her iki paylaşımı da büyük beğeni topladı. İşte Aslıhan Güner'in o paylaşımları...