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Pelin Öztekin son haliyle ağızları açık bıraktı! Dile kolay tam tamına 93 kilo verdi...

Pelin Öztekin son haliyle ağızları açık bıraktı! Dile kolay tam tamına 93 kilo verdi...
24.01.2023 01:26 - Son Güncelleme: 24.01.2023 01:47

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Rasim Öztekin'inin kendisi gibi oyuncu olan kızı Pelin Öztekin, Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı programla adını geniş kitlelere duyurdu. Kariyerinin yanı sıra verdiği kilolarla da sık sık adından söz ettiren Öztekin, 2014 yılında mide küçültme ameliyatı geçirdi ve 6 ayda 93 kilo vererek 60 kiloya ulaştı. Günden güne eriyen ünlü oyuncu, yeni yıl öncesi de 39 cm inceldiğini açıkladı. Şimdi ise son haliyle gündeme gelen Öztekin, göbeği açık verdiği bir pozu Instagram'da yayınladı. Ünlü oyuncunun değişimi dikkat çekerken nasıl kilo verdiği ortaya çıktı. İşte Pelin Öztekin'in son hali ve zayıflama sırrı...

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