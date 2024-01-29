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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 29 Ocak 2024, 13:22 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2024, 13:39

Pavyon hayatından ‘Popstar’lığa! Mehtap Yılmaz'ın pavyondan kurtulma hikayesi tüyleri diken diken etti! Meğer erkek kardeşi...

Ebru Gündeş, Orhan Gencebay, Armağan Çağlayan ve Bülent Ersoy'un jüri üyeliğini yaptığı 'Popstar Alaturka' yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran ve 'Popstar Mehtap' olarak hafızalara kazınan Mehtap Yılmaz, son dönemlerde sosyal medyada trend olan Dilber dansına tepki gösterdi. "Bunları pavyona koyacaksın. 15 gün masa masa gezince 'bizi kurtarın' derler" diyen Mehtap Yılmaz'a ilk yanıt Survivor'la tanınan Sema Aydemir'den geldi. Yeni bir tartışmanın fitili ateşlenirken Yılmaz'ın pavyondan kurtulma hikayesi yıllar sonra tekrar gündem oldu. Bakın Mehtap Yılmaz neler yaşamış...

Pavyon hayatından ‘Popstar’lığa! Mehtap Yılmazın pavyondan kurtulma hikayesi tüyleri diken diken etti! Meğer erkek kardeşi...
Pavyon hayatından 'Popstar'lığa! Mehtap Yılmaz'ın pavyondan kurtulma hikayesi tüyleri diken diken etti! Meğer erkek kardeşi...

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