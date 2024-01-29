Pavyon hayatından ‘Popstar’lığa! Mehtap Yılmaz'ın pavyondan kurtulma hikayesi tüyleri diken diken etti! Meğer erkek kardeşi...

Türkiye onu Ebru Gündeş, Orhan Gencebay, Armağan Çağlayan ve Bülent Ersoy'un jüri üyeliğini yaptığı 'Popstar Alaturka' yarışmasıyla tanıdı. Hem güçlü sesi hem de dobralığıyla yarışmaya damga vuran Mehtap Yılmaz , son dönemlerde yaptığı açıklamalarla sık sık adından söz ettirdi.

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Yılmaz, son olarak sosyal medyada trend olan Dilber dansına gösterdiği tepkiyle gündem oldu.

Yılmaz, yayınladığı videoda akım haline gelen pavyon dansını yapan isimleri eleştirerek "Bunların hepsini alacaksın bir pavyona koyacaksın, bunlar burada 15 gün dansçı olarak masa masa gezecekler o hayatın gerçek yüzünü görecekler, sonra da "bizi kurtarın" diye yalvaracaklar" dedi.