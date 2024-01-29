Pavyon hayatından ‘Popstar’lığa! Mehtap Yılmaz'ın pavyondan kurtulma hikayesi tüyleri diken diken etti! Meğer erkek kardeşi...

Ebru Gündeş, Orhan Gencebay, Armağan Çağlayan ve Bülent Ersoy'un jüri üyeliğini yaptığı 'Popstar Alaturka' yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran ve 'Popstar Mehtap' olarak hafızalara kazınan Mehtap Yılmaz, son dönemlerde sosyal medyada trend olan Dilber dansına tepki gösterdi. "Bunları pavyona koyacaksın. 15 gün masa masa gezince 'bizi kurtarın' derler" diyen Mehtap Yılmaz'a ilk yanıt Survivor'la tanınan Sema Aydemir'den geldi. Yeni bir tartışmanın fitili ateşlenirken Yılmaz'ın pavyondan kurtulma hikayesi yıllar sonra tekrar gündem oldu. Bakın Mehtap Yılmaz neler yaşamış...
Türkiye onu Ebru Gündeş, Orhan Gencebay, Armağan Çağlayan ve Bülent Ersoy'un jüri üyeliğini yaptığı 'Popstar Alaturka' yarışmasıyla tanıdı. Hem güçlü sesi hem de dobralığıyla yarışmaya damga vuran Mehtap Yılmaz, son dönemlerde yaptığı açıklamalarla sık sık adından söz ettirdi.
Yılmaz, son olarak sosyal medyada trend olan Dilber dansına gösterdiği tepkiyle gündem oldu.
Yılmaz, yayınladığı videoda akım haline gelen pavyon dansını yapan isimleri eleştirerek "Bunların hepsini alacaksın bir pavyona koyacaksın, bunlar burada 15 gün dansçı olarak masa masa gezecekler o hayatın gerçek yüzünü görecekler, sonra da "bizi kurtarın" diye yalvaracaklar" dedi.
Mehtap Yılmaz'a ilk yanıt Survivor'la tanınan Sema Aydemir'den geldi. Aydemir, Mehtap Yılmaz'a öfke kusarak "Ben günde 4 işte çalışan biriydim, eleştirirken geçmişime bakın. Herkes haddini bilecek" ifadelerini kullandı.