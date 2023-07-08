Özkan Uğur'dan acı haber geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MFÖ grubunun üyelerinden sanatçı Özkan Uğur'un hayatını kaybettiğini bildirdi. Ünlü sanatçı Özkan Uğur'un vefat haberi sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu. Uzun bir süredir yoğun bakımda tedavi gören ünlü sanatçı 69 yaşında yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sevgili Özkan Uğur'u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." dedi.

69 yaşındaki Uğur, bir süredir İstanbul'da tedavi görüyordu.

ÖZKAN UĞUR KİMDİR?

Özkan Uğur 17 Ekim 1953'te ailenin beşinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Babasının adı Hurşit Uğur'dur. İlkokulu Reşat Nuri Güntekin İlkokulu'nda okurken mandolin ile tanıştı. Fenerbahçe Lisesi'nden mezun oldu. Lise yıllarında "Atomikler" adında amatör bir grup kurup, dönemin popüler şarkılarını çaldılar. Müzik hayatına 1970 yılında Şerif Yüzbaşıoğlu Orkestrası'nda başladı.

Müzik hayatına Şerif Yüzbaşıoğlu Orkestrası'nda başlayan Uğur, 1971 senesinde Mazhar Alanson ve Fuat Güner'in kurduğu Kaygısızlar grubunda profesyonel olarak basgitar çalmaya başladı. 1972'de kurulan Kurtalan Ekspres'in ilk kadrosunda bulunan Uğur bir süre sonra aynı yıl kurulan ve Erkin Koray'ın grubu olan ter'de çalmaya başladı. Ter'den sonra, askerden dönen Barış Manço'nun yeniden kurduğu Kurtalan Ekspres'e katılıp 1973–1975 yılları arasında dönem dönem onlarla çalıştı.

Filmleri ve Dizileri

1988 - Arkadaşım Şeytan (sinema)

1996 - Eşkıya (sinema)

2000 - Komser Şekspir(sinema)

2004 - G.O.R.A. (sinema)

2006 - Kısık Ateşte 15 Dakika(sinema)

2008 - A.R.O.G (sinema)

2010 - Yahşi Batı (sinema)

1999 - İkinci Bahar (TV dizisi)

2001 - Yeter Anne (TV dizisi)

2004 - İstanbul Şahidimdir (TV dizisi)

2004 - 2007 - Cennet Mahallesi (TV dizisi)

2009 - Sıkı Dostlar (TV dizisi)

2010 - Türk Malı (TV dizisi)

2011 - 2012 - Bir Ömür Yetmez (TV dizisi)

2012 - 2013 - Şubat (TV dizisi)

2014 - Galip Derviş, Behruz Aliyüf (Konuk Oyuncu) (TV dizisi)

2014 - Pek Yakında

Diskografisi

Barış Manço & Kurtalan Ekspres

1972 - Ölüm Allah'ın Emri / Gamzedeyim Deva Bulmam

1973 - Gönül Dağı / Hey Koca Topçu

1973 - Nazar Eyle / Gülme Ha Gülme

Erkin Koray & Ter

1972 - Hor Görme Garibi / Züleyha

Mazhar - Fuat

1974 - Türküz Türkü Çağırırız (LP)

Edip Akbayram & Dostlar

1974 - Garip / Kaşların Karasına

Ersen & Dadaşlar

1975 - Dostlar Merhaba / Ne Sevdiğin Belli Ne Sevmediğin

1975 - Gafil Gezme Şaşkın / Güzele Bak Güzele

1976 - Ekmek Parası / Zalim

Selda & Dadaşlar

1976 - Türkülerimiz (LP)

Seyhan Karabay & Kardaşlar

1976 - Kan Davası / Dam Üstünde Çul Serer

İpucu Beşlisi

1976 - Heyecanlı / Hop Otur Hop Kalk

Grup Karma

1978 - İmkansız / Mutlu Mu Gülenler

MFÖ

1984 - Ele Güne Karşı Yapayalnız

1985 - Peki Peki Anladık

1986 - Vak The Rock

1987 - No Problem

1990 - Geldiler

1992 - Agannaga Rüşvet

1992 - Dönmem Yolumdan

1995 - M.V.A.B.

2006 - AGU

2011 - Ve MFÖ