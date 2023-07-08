Özkan Uğur'dan acı haber geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MFÖ grubunun üyelerinden sanatçı Özkan Uğur'un hayatını kaybettiğini bildirdi. Ünlü sanatçı Özkan Uğur'un vefat haberi sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu. Uzun bir süredir yoğun bakımda tedavi gören ünlü sanatçı 69 yaşında yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sevgili Özkan Uğur'u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." dedi.
69 yaşındaki Uğur, bir süredir İstanbul'da tedavi görüyordu.
ÖZKAN UĞUR KİMDİR?
Özkan Uğur 17 Ekim 1953'te ailenin beşinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Babasının adı Hurşit Uğur'dur. İlkokulu Reşat Nuri Güntekin İlkokulu'nda okurken mandolin ile tanıştı. Fenerbahçe Lisesi'nden mezun oldu. Lise yıllarında "Atomikler" adında amatör bir grup kurup, dönemin popüler şarkılarını çaldılar. Müzik hayatına 1970 yılında Şerif Yüzbaşıoğlu Orkestrası'nda başladı.
Müzik hayatına Şerif Yüzbaşıoğlu Orkestrası'nda başlayan Uğur, 1971 senesinde Mazhar Alanson ve Fuat Güner'in kurduğu Kaygısızlar grubunda profesyonel olarak basgitar çalmaya başladı. 1972'de kurulan Kurtalan Ekspres'in ilk kadrosunda bulunan Uğur bir süre sonra aynı yıl kurulan ve Erkin Koray'ın grubu olan ter'de çalmaya başladı. Ter'den sonra, askerden dönen Barış Manço'nun yeniden kurduğu Kurtalan Ekspres'e katılıp 1973–1975 yılları arasında dönem dönem onlarla çalıştı.
Filmleri ve Dizileri
1988 - Arkadaşım Şeytan (sinema)
1996 - Eşkıya (sinema)
2000 - Komser Şekspir(sinema)
2004 - G.O.R.A. (sinema)
2006 - Kısık Ateşte 15 Dakika(sinema)
2008 - A.R.O.G (sinema)
2010 - Yahşi Batı (sinema)
1999 - İkinci Bahar (TV dizisi)
2001 - Yeter Anne (TV dizisi)
2004 - İstanbul Şahidimdir (TV dizisi)
2004 - 2007 - Cennet Mahallesi (TV dizisi)
2009 - Sıkı Dostlar (TV dizisi)
2010 - Türk Malı (TV dizisi)
2011 - 2012 - Bir Ömür Yetmez (TV dizisi)
2012 - 2013 - Şubat (TV dizisi)
2014 - Galip Derviş, Behruz Aliyüf (Konuk Oyuncu) (TV dizisi)
2014 - Pek Yakında
Diskografisi
Barış Manço & Kurtalan Ekspres
1972 - Ölüm Allah'ın Emri / Gamzedeyim Deva Bulmam
1973 - Gönül Dağı / Hey Koca Topçu
1973 - Nazar Eyle / Gülme Ha Gülme
Erkin Koray & Ter
1972 - Hor Görme Garibi / Züleyha
Mazhar - Fuat
1974 - Türküz Türkü Çağırırız (LP)
Edip Akbayram & Dostlar
1974 - Garip / Kaşların Karasına
Ersen & Dadaşlar
1975 - Dostlar Merhaba / Ne Sevdiğin Belli Ne Sevmediğin
1975 - Gafil Gezme Şaşkın / Güzele Bak Güzele
1976 - Ekmek Parası / Zalim
Selda & Dadaşlar
1976 - Türkülerimiz (LP)
Seyhan Karabay & Kardaşlar
1976 - Kan Davası / Dam Üstünde Çul Serer
İpucu Beşlisi
1976 - Heyecanlı / Hop Otur Hop Kalk
Grup Karma
1978 - İmkansız / Mutlu Mu Gülenler
MFÖ
1984 - Ele Güne Karşı Yapayalnız
1985 - Peki Peki Anladık
1986 - Vak The Rock
1987 - No Problem
1990 - Geldiler
1992 - Agannaga Rüşvet
1992 - Dönmem Yolumdan
1995 - M.V.A.B.
2006 - AGU
2011 - Ve MFÖ