Haberler Magazin Videoları Özgü Namal’ın son haline bakın! Tatilde görüntülenen Özgü sosyal medyayı ikiye böldü! Eşi Serdar Oral’ın vefatıyla sarsılmıştı...

Özgü Namal’ın son haline bakın! Tatilde görüntülenen Özgü sosyal medyayı ikiye böldü! Eşi Serdar Oral’ın vefatıyla sarsılmıştı...

Özgü Namal’ın son haline bakın! Tatilde görüntülenen Özgü sosyal medyayı ikiye böldü! Eşi Serdar Oral’ın vefatıyla sarsılmıştı...
04.08.2022 16:27

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Özgü Namal'ın son haline bakın! Kurtlar Vadisi'nde Canlandırdığı Elif karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Özgü Namal, yaklaşık iki yıl önce eşi Ahmet Serdar Oral'ı geçirdiği kalp krizi sonucu kaybetmişti. Eşinin acı haberiyle sarsılan Namal, zor günleri geride bıraktı. Ünlü oyuncu, çocukları Nefes ve Elem Su ile Bodrum tatilinde görüntülendi. Son haliyle dikkat çeken Namal, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncunun son hali, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. İşte Özgü Namal'ın son hali...

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