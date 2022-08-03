Vav TV İzle
Haberler Magazin Özgü Namal’ın son haline bakın! Tatilde görüntülenen Özgü sosyal medyayı ikiye böldü! Eşi Serdar Oral’ın vefatıyla sarsılmıştı...

Özgü Namal’ın son haline bakın! Tatilde görüntülenen Özgü sosyal medyayı ikiye böldü! Eşi Serdar Oral’ın vefatıyla sarsılmıştı...

Özgü Namal'ın son haline bakın! Kurtlar Vadisi'nde Canlandırdığı Elif karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Özgü Namal, yaklaşık iki yıl önce eşi Ahmet Serdar Oral'ı geçirdiği kalp krizi sonucu kaybetmişti. Eşinin acı haberiyle sarsılan Namal, zor günleri geride bıraktı. Ünlü oyuncu, çocukları Nefes ve Elem Su ile Bodrum tatilinde görüntülendi. Son haliyle dikkat çeken Namal, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncunun son hali, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. İşte Özgü Namal'ın son hali...

03.08.2022 21:04 - Son Güncelleme: 03.08.2022 21:04
Özgü Namal’ın son haline bakın! Tatilde görüntülenen Özgü sosyal medyayı ikiye böldü! Eşi Serdar Oral’ın vefatıyla sarsılmıştı...

Evlendikten sonra şehir dışına yerleşen ve oyunculuğu bırakan Özgü Namal, 2020 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren eşi Ahmet Serdar Oral'ı toprağa vermişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Özgü Namal’ın son haline bakın! Tatilde görüntülenen Özgü sosyal medyayı ikiye böldü! Eşi Serdar Oral’ın vefatıyla sarsılmıştı...

Eşinin acı haberiyle sarsılan Namal, zor günleri geride bıraktı. Ünlü oyuncu, çocukları Nefes ve Elem Su ile Bodrum tatilinde ortaya çıktı.

Özgü Namal’ın son haline bakın! Tatilde görüntülenen Özgü sosyal medyayı ikiye böldü! Eşi Serdar Oral’ın vefatıyla sarsılmıştı...

Habertürk'te yer alan habere göre; Ünlü oyuncu, önceki gün Ortakent'teki bir otelde çocuklarıyla ile birlikte kahvaltı yaparken objektiflere yansıdı.

Özgü Namal’ın son haline bakın! Tatilde görüntülenen Özgü sosyal medyayı ikiye böldü! Eşi Serdar Oral’ın vefatıyla sarsılmıştı...

Namal, bir gün sonra ise çocuklarıyla plaja indi. Denize girmek yerine çocuklarıyla ilgilenen 43 yaşındaki oyuncu, ardından arkadaşlarıyla sahilde sohbet etti.

Özgü Namal’ın son haline bakın! Tatilde görüntülenen Özgü sosyal medyayı ikiye böldü! Eşi Serdar Oral’ın vefatıyla sarsılmıştı...

Son haliyle dikkat çeken Namal, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncunun son hali, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Kimisi ünlü oyuncunun hiç değişmediğinin altını çizerken kimisi 'Çok yaşlanmış' yorumunu yaptı.

SON DAKİKA