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Özgü Namal son haliyle şaşırttı! "Beyazları artsa da yüzü gülüyor"

Özgü Namal son haliyle şaşırttı! "Beyazları artsa da yüzü gülüyor"
15.08.2022 18:29 - Son Güncelleme: 15.08.2022 18:29

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Oktay Kaynarca'nın dizi setini ziyarete gitti o kareyi görenler, "Beyazları artsa da yüzü gülüyor" yorumları yaptı. Eşi Serdar Oral'ı 6 Ekim 2020 tarihinde kalp krizi nedeniyle kaybeden Özgü Namal, çocuklarıyla birlikte geçtiğimiz günlerde Bodrum Ortakent'te görüntülenmişti. Bu kez de Oktay Kaynarca'nın yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizi setini ziyarete giden güzel oyuncu, başarılı yönetmen Onur Tan'ın Instagram hesabında ortaya çıkan Özgü Namal'ın son hali kısa sürede çok konuşulanlar arasına girdi. Oktay Kaynarca'nın da yer aldığı Kurtlar Vadisi'nin Elif'i olarak hafızalara kazınan Özgü Namal, yıllardır ekranlardan uzaktı.

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