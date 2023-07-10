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Özgü Namal konserde şarkı söyledi! Son hali olay iddia oldu

Özgü Namal konserde şarkı söyledi! Son hali olay iddia oldu
10.07.2023 14:40 - Son Güncelleme: 10.07.2023 14:41

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Kurtlar Vadisi dizisindeki "Elif" rolüyle hafızalara kazınan Özgü Namal, 2020 yılında kalp krizi nedeniyle vefat eden eşi Ahmet Serdar Oral'ın acı haberiyle sarsılmıştı. İki çocuk annesi Özgü Namal geçen günlerde setlere döneceği yönündeki haberlerle gündeme geldi. Son günlerde sık sık adından söz ettiren Namal, Gökçe Bahadır'ın eşi Emir Aksoy'un konserinde ortaya çıktı. Sahneye çıkıp Aksoy ile şarkı söyleyen Namal'ın son hali dikkat çekerken itirafı çok konuşuldu. İşte "5 dakika içinde her şeyimi kaybettim" diyen Özgü Namal'ın son hali ve çok konuşulan itirafı...

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