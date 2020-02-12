Özge Ulusoy'dan estetik itirafı

Sık sık estetik yaptırdığına dair haberler çıkan Özge Ulusoy, "Bıçak altına yatmadım, sadece botoks yaptırıyorum" dedi. İlerleyen yaşlarda ise estetiğe sıcak bakan 37 yaşındaki model, "Yaşlanınca yüzümü gerdireceğim" itirafı yaptı.
Sık sık estetik yaptırdığına dair haberler çıkan Özge Ulusoy, "Bıçak altına yatmadım, sadece botoks yaptırıyorum" dedi. İlerleyen yaşlarda ise estetiğe sıcak bakan 37 yaşındaki model, "Yaşlanınca yüzümü gerdireceğim" itirafı yaptı.
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