Hadise ifşanın ardından yaptığı paylaşımla olay oldu! Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı iddia edilmişti, o sözler şok etti |Video 12.02.2020 17:30

Hadise Açıkgöz ile Kaan Yıldırım'ın sevgili olduğuna yönelik ortaya atılan iddialar magazin gündemine bomba gibi düştü. Ezgi Eyüboğlu ile geçtiğimiz Haziran ayında boşanan oyuncu 'Kaan Yıldırım ile Hadise sevgili mi?' sorusu internette en çok aratılan konular arasına girdi. "Benimle aynı işi yapan birini hayatımda asla istemem. Başka dalda tanınmış biriyse sıcak bakabilirim." diyen Hadise'nin Instagram hesabından siyah beyaz bir köpekle çekilmiş fotoğrafını paylaşmasıyla ortaya atılan bu iddia herkesi şoke etti. Sosyal medya ve magazin gündemi Hadise ile Kaan Yıldırım aşk yaşıyor şeklinde çalkalanırken, ünlü şarkıcının yaptığı yeni paylaşım iddiaların doğru olduğu yönünde yorumlara neden oldu. İşte Hadise'nin o paylaşımı...