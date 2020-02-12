Ebru Şancı eşi Alpaslan Öztürk hakkında özel itiraflarda bulundu! “Onunla ilk tanıştığımızda…” 12.02.2020 15:54

Manken Ebru Şancı 2014'te aşk yaşamaya başladığı Alpaslan Öztürk ile Eylül 2015'te evlenmişti. Magazin gündeminde yer alan Ebru Şancı Alpaslan Öztürk çifti üçüncü çocuklarını bekliyor. Gözlerden uzakta aşk yaşayan çift ikiz çocuklarının ardından üçüncü bebeğinin heyecanını yaşıyorlar. Ebru Şancı, ve futbolcu eşi Alpaslan Öztürk bir magazin programına konuk oldu. Ünlü çift özel hayatlarına dair çok samimi açıklamalarda bulundular. Çift Sosyal medya hesabında aktif olarak paylaşımlar yapmaya devam ediyorlar. Ebru Şancı ve eşi Alpaslan Öztürk ikiz kızlarının ardından üçüncü bebeklerini sabırsızlıkla bekliyorlar. Eşi Alpaslan Öztürk ile dillere destan aşkını gözlerden uzakta yaşayan eski manken bebeklerinin cinsiyetinin erkek olacağını tahmin ediyor. İşte magazin gündemine bomba gibi düşen samimi açılamalar…

Magazin gündeminde yer alan Ebru Şancı, ve futbolcu eşi Alpaslan Öztürk bir magazin programına konuk oldu. Üçüncü Bebek heyecanı yaşayan ünlü çift özel hayatlarına dair çok samimi açıklamalarda bulundular. Ünlü çift Sosyal medya hesabında aktif olarak paylaşımlar yapmaya devam ediyorlar. Ebru Şancı ve eşi Alpaslan Öztürk ikiz kızlarının ardından üçüncü bebeklerini sabırsızlıkla bekliyorlar. Eşi Alpaslan Öztürk ile dillere destan aşkını gözlerden uzakta yaşayan eski manken Ebru Şancı, yeni bebeklerinin cinsiyetinin erkek olacağını tahmin ediyor. İşte magazin gündemine bomba gibi düşen samimi açılamalar…

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına eski manken Ebru Şancı ve futbolcu eşi Alpaslan Öztürk konuk oldu. Şu sıralar üçüncü kez bebek heyecanı yaşan ünlü çift özel hayatlarına dair merak edilenleri anlattı. İşte Ebru Şancı ve futbolcu eşi Alpaslan Öztürk'ün açıklamalarından satır başları…

İki kızımız var çok şükür, erkek olursa güzel olur, kız olursa da müthiş olur. Kız çocukları babaya çok düşkün oluyor erken yaşta baba oldum inanılmaz bir duygu. Bu bebek planlı bir bebek değildi, sonuç olarak her an olabilecek bir şeydi ama planlı bir şey değildi. Üç aylık oldu bebeğimiz. Ben iki aylığım iki kilo aldım ama yemekten kesmiyorum, ne bulsam yiyorum. Çocuklarımız için henüz hesap açıp, birikim yapmadık. Onun yerine arsa, ev aldık, ileride zaten onların olacak. Biz evliliğimiz boyunca büyük kriz yaşamadık, bağırır çağırır sonra tekrar barışırız küs kalamıyoruz hiç. Evde futbol konuşmuyoruz çünkü zaten hep futbolun içindeyim, bir de eve gelince futbol konuşmak beni yoruyor. Alpaslan'la ilk tanıştığımızda gözlerimle bir süzdüm önce. 'Adam güzel ama ufak tefek dokunuş lazım' dedim kendi kendime. Çünkü ben başak burcuyum bir şeye taktım mı takıyorum.

Konuşuyoruz bir ara güldü. Dişinin birisi kırık, birisi çürük ben bunu takıntı yaptım. O gün kendisine bir şey söylemedim. Eve gittim, anneme anlattım. 'Bir çocukla tanıştım, çok güzel, çok tatlı ama dişler felaket' dedim. Annem kızdı 'sana ne çocuğun dişlerinden yanlış anlar, o sana diyor mu bu tarz şeyler' dedi. Kendimi üç gün tuttum. Üçüncü günün sonu dayanamayıp 'dişlerin çok kötü' dedim. Bir hafta sonra önleri yaptırırız diye doktora gittik, hepsini yaptırdık.