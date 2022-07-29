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Miras krizi! Erol Büyükburç’un başka bir kızı daha ortaya çıktı! Mirasına 4.ortak

Miras krizi! Erol Büyükburç’un başka bir kızı daha ortaya çıktı! Mirasına 4.ortak
29.07.2022 10:57

OTOMATİK OYNAT

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Müzik sanatçısı Erol Büyükburç, hayatını kaybettikten sonra 3 kızı miras yüzünden mahkemelik olmuştu. Kardeşler arasındaki kavga, şimdi daha da büyüdü. Mirasa bir ortak daha çıktı. Babalık davasıyla, Erol Büyükburç'un kızı olduğunu kanıtlayan Esra Şimşek de mirastan pay istiyor.

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Kalp krizi geçirip hayatını kaybeden sanatçı Erol Büyükburç, vasiyetinde tüm mirasını kızı Evren Büyükburç'a bırakınca kız kardeşler arasında miras kavgası çıktı.

Babalarının mirasında haklarına düşeni alamayan Jeyan Büyükburç ile Özlem Derya Büyükburç da vasiyetnameye itiraz ederek dava açtı.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, sanatçının kızı olduğunu iddia eden Esra Şimşek de İstanbul 5. Aile Mahkemesi'ne başvurarak babalık davası açtı.

KIZ KARDEŞLERİNE DAVA AÇTI
Adli Tıp'tan gelen sonuca göre Şimşek, Büyükburç'un kızı çıktı. Şimşek, bu defa babasının mirasından pay alamadığı gerekçesiyle üvey kız kardeşlerine dava açtı.

Erol Büyükburç'un mirasının 3'e bölündüğünü dilekçesinde belirten Şimşek, kendisinin de mirastan hak sahibi olduğunu iddia etti.

5 MİLYON DOLARLIK MAL VARLIĞI
Erol Büyükburç'un Etiler'de ve Beşiktaş'ta iki evi, Mecidiyeköy'de bir dükkânı, Yalova-Çınarcık'ta yazlığı, bir arabası ve banka hesabında 300 bin lira olan mal varlığı kızları arasında paylaşılamıyordu.

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