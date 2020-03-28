Oyuncu Uğur Pektaş'ın baldızı Meltem Özçelik güzelliğiyle herkesi hayran bıraktı! İşte Gamze Özçelik'in kardeşi... 28.03.2020 16:10

Önce model olarak hayatımıza giren Gamze Özçelik ardından Arka Sokaklar dizisinde Zeynep karakterini canlandırmış ve kariyer basamaklarını birer ikişer çıkmaya başlamıştı. Arka Sokaklar dizisinde di şimdilerde ikinci kez Survivor sakatlığı nedeniyle diskalifiye şoku yaşayan Uğur Pektaş ile tanışmış ve hayatını birleştirmişti. Daha sonra Gamze Özçelik ekranlardan elini eteğini çekti. Takiben tesettüre girdi ve kendini hayır işlerine adadı. Ardından tek çocuğunun babası Uğur Pektaş ile yeniden evlendi. Öte yandan Uğur Pektaş da yine sessiz sakin bir hayatı seçti. Ünlü çift sık sık gündeme gelince haklarında her detay merak ediliyor. Uğur Pektaş'ın baldızı Meltem de bunlardan biri. İşte Gamze Özçelik'in kardeşi Meltem Özçelik...