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Görenler şaşkına döndü! Uğur Pektaş'ın baldızı Meltem sosyal medyayı salladı! Gamze Özçelik'in kız kardeşi...

Arka Sokaklar dizisiyle tanıdığımız ardından daha sessiz bir hayatı tercih eden Gamze Özçelik'in kız kardeşi Meltem'i görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Gamze Özçelik olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

Daha sonra Gamze Özçelik ekranlardan elini eteğini çekti. Takiben tesettüre girdi ve kendini hayır işlerine adadı. Ardından tek çocuğunun babası Uğur Pektaş ile yeniden evlendi. Öte yandan Uğur Pektaş da yine sessiz sakin bir hayatı seçti. Ünlü çift sık sık gündeme gelince haklarında her detay merak ediliyor. Uğur Pektaş'ın baldızı Meltem de bunlardan biri. İşte başta Gamze Özçelik olmak üzere ünlülerin kardeşleri.





13.03.2020 16:35 - Son Güncelleme: 13.03.2020 16:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





