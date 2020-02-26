Haberler Galeri Magazin Gamze Özçelik'in kız kardeşi Meltem fiziği ve güzelliği ile herkesi hayran bıraktı! Arka Sokaklar'ın yıldızıydı..

Gamze Özçelik'in kız kardeşi Meltem fiziği ve güzelliği ile herkesi hayran bıraktı! Arka Sokaklar'ın yıldızıydı..

Son günlerin en çok merak edilen isimlerinden biri haline gelen Gamze Özçelik'in özel hayatı hakkında her detay merak ediliyor. Arka Sokaklar dizisiyle tanıdığımız ardından daha sessiz bir hayatı tercih eden Gamze Özçelik'in kız kardeşi Meltem'i görünce çok şaşıracaksınız. Ablası ile defalarca görüntülenen Meltem Özçelik güzelliğiyle adından sıklıkla söz ettirdi. Sonrasında o da ablasının izinde tesettüre girdi. Arka Sokaklar'ın Zeynep'i Gamze Özçelik'in kız kardeşi Meltem Özçelik'in son hali sizi çok şaşırtacak. İşte başta Gamze Özçelik olmak üzere ünlülerin kardeşleri.

26.02.2020 13:23 - Son Güncelleme: 26.02.2020 13:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





