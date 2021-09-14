Oyuncu İclal Aydın yeni yaşını böyle kutladı! Kızı Zeynep Lal dikkat çekti

Oyuncu İclal Aydın yeni yaşını böyle kutladı! İclal Aydın, sosyal medya hesabında doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Yeni yaşını kızıyla ve dostlarıyla kutlayan Aydın, doğum gününde çekilen bir videoyu '49'un son gecesiydi. İstanbul'da. Boğaziçi'nde…' notuyla Instagram hesabında yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, ünlü oyuncunun yeni yaşını kutlarken İclal Aydın'ın kızı Zeynep Lal Başbuğ güzelliğiyle ilgi odağı oldu. Şimdilerde 18 yaşında bir genç kız olan Zeynep Lal Başbuğ'a sosyal medya kullanıcıları iltifat yağdırdı. İşte İclal Aydın'ın doğum gününden yaptığı o paylaşım ve kızı Zeynep Lal Başbuğ....