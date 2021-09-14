İclal Aydın ‘49’un son gecesiydi’ dedi paylaştı kızı Lal ilgi odağı oldu! Lal Başbuğ annesinin boyunu geçti güzelliğiyle dikkat çekti
Ünlü yazar ve oyuncu İclal Aydın, sosyal medya hesabında doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Yeni yaşını kızıyla ve dostlarıyla kutlayan Aydın, doğum gününde çekilen bir videoyu '49'un son gecesiydi. İstanbul'da. Boğaziçi'nde…' notuyla Instagram hesabında yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, ünlü oyuncunun yeni yaşını kutlarken İclal Aydın'ın kızı Zeynep Lal Başbuğ güzelliğiyle ilgi odağı oldu. Şimdilerde 18 yaşında bir genç kız olan Zeynep Lal Başbuğ'a sosyal medya kullanıcıları iltifat yağdırdı. İşte İclal Aydın'ın doğum gününden yaptığı o paylaşım ve kızı Zeynep Lal Başbuğ...
14.09.2021 19:07
- Son Güncelleme: 14.09.2021 19:15
Yeni yaşını kızıyla ve dostlarıyla kutlayan İclal Aydın ise o anlara ait bir videoyu Instagram hesabında '49'un son gecesiydi. İstanbul'da. Boğaziçi'nde…' notuyla paylaştı.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da İclal Aydın'ın paylaşımına yoğun ilgi göstererek ünlü oyuncunun yeni yaşını kutladı.
Öte yandan İclal Aydın'ın 18 yaşındaki kızı Zeynep Lal Başbuğ, söz konusu videoda güzelliğiyle dikkat çekti.
Zeynep Lal Başbuğ kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte başta İclal Aydın olmak üzere ünlü isimler ve çocukları...