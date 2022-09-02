Oyuncu Bülent Polat’tan acı günü!

Atv'nin reyting rekoları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Gaffur karakteri ile milyonları ekran başına kilitliyordu başarılı oyuncu. Eşi ve iki evladı ile mutlu bir yuvası olan ve sosyal medyada da oldukça dikkat çeken oyunculardan olan Bülent Polat Instagram paylaşımıyla sevenlerini üzdü. Bülent Polat, bu sabah aldığı acı haberle sarsıldı. Polat'ın 87 yaşındaki babası Hasan Polat bu sabah İstanbul Avcılar'daki evinde vefat etti. Ünlü oyuncu, babasının vefatının ardından yaptığı paylaşımda "Babanın erdemleri çocuklarının servetidir. Canım babam huzur içinde uyu…" satırlarına yer verdi.