2016’dan beri kayıp Mehmet Çabuk dosyası Müge Anlı'da! Kız kardeşinin anlattıkları gündem oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan fon açıklaması: ''Ailemden kimsenin fon hesabı yoktur, hesap verecekler''