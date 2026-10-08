Küçükçekmece'de eğlence mekanında silahlı saldırı! O anlar kamerada
İstanbul Küçükçekmece'de bir eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda, istirahatli polis memuru Kubilay Çınar ile saldırganların hedef aldığı B.Ü. hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada 8 şüpheli gözaltına alınırken, saldırıda kullanılan tabanca ve bir uzun namlulu tüfek ele geçirildi. İki kişinin yaşamını yitirdiği saldırı ve şüphelilerin kaçış anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Tayfun Dastan Takvim.com.tr Haber