Chloe Loughnan’dan Serdar Ortaç’ın ‘Şeytan görsün yüzünü’ sözlerine jet yanıt! ‘Hikayenin iki yüzü var’ dedi bakın nasıl karşılık verdi

Şimdilerde futbolcu Andy O'Connell ile aşk yaşayan ünlü model, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Sabırlı olmaya gayret ettim. İnsanlar benim hakkımda yalan söylerken sessiz ve saygılı kaldım. Her hikayenin iki yüzü vardır. Benim tarafımı bilseydiniz yazdığınız nefret dolu yorumlardan utanırdınız. Allah her şeyi görür"