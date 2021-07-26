Chloe Loughnan’dan Serdar Ortaç’ın ‘Şeytan görsün yüzünü’ sözlerine jet yanıt! ‘Hikayenin iki yüzü var’ dedi bakın nasıl karşılık verdi
Chloe Loughnan'dan Serdar Ortaç'ın 'Şeytan görsün yüzünü' sözlerine jet yanıt! Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, 2019 yılında boşandığı eski eşi Chloe Loughnan hakkında gündem yaratacak açıklamalarda bulunmuştu. Ortaç, "Çocuk sahibi olamadığın için burukluk var mı?" sorusuna, "Şeytan görsün yüzünü. Ondan çocuk sahibi olmadığım için kısmetliymişim" şeklinde karşılık vermişti. Ortaç'ın eski eşi ile ilgili açıklaması magazin gündemine bomba gibi düşerken Chloe Loughnan'dan yanıt gecikmedi. Sosyal medya hesabında açıklamada bulunan Loughnan bakın Serdar Ortaç'a nasıl karşılık verdi.
Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan 2019 yılında 5 yıllık evliliklerini sonlandırmıştı. Serdar Ortaç, boşandığı eski eşi Chloe Loughnan'a 700 bin TL nafaka ödediğini buna rağmen dava açtığını ve evine haciz getirttiğini söylemişti.
CHLOE'DEN JET YANIT
Serdar Ortaç'ın magazin gündemine bomba gibi düşen açıklamasının ardından Chloe Loughnan'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Instagram'ın hikaye kısmında paylaşımda bulunan Chloe, Ortaç'ın sözlerine yanıt verdi.
Şimdilerde futbolcu Andy O'Connell ile aşk yaşayan ünlü model, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Sabırlı olmaya gayret ettim. İnsanlar benim hakkımda yalan söylerken sessiz ve saygılı kaldım. Her hikayenin iki yüzü vardır. Benim tarafımı bilseydiniz yazdığınız nefret dolu yorumlardan utanırdınız. Allah her şeyi görür"