'Şeytan görsün yüzünü' Serdar Ortaç eski eşi Chloe Loughnan'ı bombaladı

Serdar Ortaç'la (51) beş yıllık evliliğini 2019'da sürpriz şekilde tek celsede bitiren Chloe Loughnan Ortaç'a, nafaka davası açmıştı. Chloue Loughnan bir dönem Serdar Ortaç'ın evine haciz koydurarak da, Ortaç'a zor günler yaşatmıştı. Chloe Loughnan ile yollarını ayırdıktan sonra meslektaşı Seçil Gür'le aşk yaşamaya başlayan Serdar Ortaç, kısa bir süre önce Gür ile olan ilişkilerini de noktaladıklarını açıklamıştı. Serdar Ortaç, eski eşiyle ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi. Şarkıcı, kendisine dava açan İrlandalı model için, "Şeytan görsün yüzünü" diye konuştu.