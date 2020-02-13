Onur Büyüktopçu ünlüleri ifşa etti: Ne pis bir dünyaymış, bilseydim girmezdim! Bu sözler olay yaratacak /Video 13.02.2020 15:49

Kiralık Aşk dizisinde canlandırdığı Koray karakteri ile sevilen Onur Büyüktopçu, ünlüleri anlattı. Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Onur Büyüktopçu, ünlüler dünyası ile ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. 'Ünlüler dünyası ne kadar pis bir dünyaymış bilseydim girmezdim' diye konuşan oyuncu, gördükleri karşısında şaşkına döndüğünü anlattı. Ünlüleri ifşa eden Onur Büyükopçu'nun sözleri olay yaratacak!

Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Onur Büyüktopçu'nun ünlüler dünyası ile ilgili yaptığı açıklama çok dikkat çekti. Tartışma yaratacak bu sözlerle aslında ünlüler dünyasındaki bir gerçeği de ortaya döken Onur Büyüktopçu, önemli bilgiler verdi.

'Ünlüler dünyası ne kadar pis bir dünyaymış bilseydim girmezdim' diye konuşan oyuncu, gördükleri karşısında şaşkına döndüğünü anlattı.

"ÜNLÜLER HAREKETLERİNE DİKKAT ETMELİ!"

İşte Onur Büyüktopçu'nun açıklamalarından satır başları…



"Bu ilişkileri ünlüler yaşadığı için ses getiriyor normal hayatta neler yaşanıyor görüyoruz. Sabah programlarında neler neler var görüyoruz. Tabii ünlüler de biraz daha çeki düzen vermeleri gerekir. Ben de beş senedir bu camianın içindeyim. Ben de her tarafa gidiyorum, kız arkadaşlarımla erkek arkadaşlarımla… Ben olduğum gibiyim kız arkadaşımla çekildiği fotoğrafları hikayeme de koyuyorum. Hiçbir zaman da 'sevgili' diye haber çıkmıyor. Ben başka kafalarda bir adamım."

"BEN DE İHANETE UĞRADIM"

" İhanete uğradım. Sevgili olarak değil, çok değer verdiğim arkadaşlarımın arkamdan bir laf bile söylemesi yüzüme gülüp arkamdan konuşması bu bile ihanettir. Bu olay bizim camiada çok."

"Biraz da insan ilişkileriyle ilgi bir şey… Bu yüzden ben biraz daha mesafeli oldum insanlara karşı. Hele ki ünlü olduktan sonra insanlar açığını yakalama peşindeki… Giydiğin kıyafet, takıldığın insanlar gittiğin mekanlar ne olursa olsun ünlülerin biraz daha çeki düzen vermesi gerekir. İki-üç senedir arkamdan neler çevrildiğini çok duydum."

"Benimle tanışan, görüşen sonra yapımcıma gidip 'Onur'un elinden al bu işi, bana ver' diyen bir sürü insan da var, yok değil. Benim kulağıma geliyor bunlar ama ben susmayı tercih ediyorum. Herkesin ayıbı kendine!"

"NE KADAR PİS BİR DÜNYA"

"O insanları gördüğüm zaman selam veriyorlar bana kafamı çeviriyorum. 'N'aber Onur' diyor sadece kafa selamı veriyorum o kadar. Anlıyordur herhalde. Çok varmış o tarz insanlar bilseydim ünlü falan olmak istemezdim. Ne kadar pis bir dünya herkes birbirinin kuyusunu kazma peşinde."

"Ben kendimi terbiye etmeye çalışan bir adamım. Yok mu içimde, kıskançlıklarım var, insani bir takım şeylerim var ama iyi insan olmaya gayret gösteriyorum, bu devir de bu dünyada bu gerçekten çok zor."

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLAN FOTOĞRAFA DAİR…

Bu fotoğraftaki kişi benim. Mezuniyet fotoğrafım. 16 yaşımdayım burada. Burnum estetikli bunu daha önce de söyledim, çok büyüktü küçülttürdüm. Daha 16- 17 yaşımda olduğum için böyle çıkmış ben de yok bu fotoğraf. Ne kadar masummuşum, hüzün var gözlerimde. Şu an 38 yaşımdayım…