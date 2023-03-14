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Oğuzhan Koç da estetik furyasına katıldı! Gören "Nihat Doğan'a benzemiş" dedi

Oğuzhan Koç da estetik furyasına katıldı! Gören "Nihat Doğan'a benzemiş" dedi
14.03.2023 18:27 - Son Güncelleme: 14.03.2023 18:27

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Demet Özdemir'in eşi Oğuzhan Koç da estetik furyasına katıldı! Daha sert görünmek için yaptırdı ortalık yıkıldı. 2021 yılının başlarında aşk yaşamaya başlayan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, 1 yıllık birlikteliğini Ağustos 2023'de evlilikle taçlandırdı. Ünlü çift bomba bir idiayla gündeme geldi. Daha önce de eşi istediği için estetik yaptırdı iddiasıyla adından söz ettiren Oğuzhan Koç'un bir kez daha estetik yaptırdığı iddia edildi. İddianın nedeni ise Oğuzhan Koç'un son halindeki değişim... Oğuzhan Koç'un son halini görenler, "Nihat Doğan'a benzemiş" , "Kutsi'ye benzemiş" gibi yorumlar yaptı.

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