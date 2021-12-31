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O Ses Türkiye'ye Damla Sönmez sesiyle damga vurdu

O Ses Türkiye'ye Damla Sönmez sesiyle damga vurdu
31.12.2021 22:47

OTOMATİK OYNAT

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Jüri koltuğunda Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Oğuzhan Koç ve Murat Boz'un oturduğu O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına konuk olan Damla Sönmez, Başıma Gelenler adlı parçayı seslendirdi. Sesiyle kendine hayran bırakan Sönmez, dört jüri üyesini de döndürmeyi başardı. Sönmez'in performansının ardından söz alan Murat Boz ise sahneye çıkıp oyuncuyla düet yaptı. Birçok sosyal medya kullanıcısı da Boz'un yıllar önce yine aynı programda Aslı Enver ile benzer bir olay yaşamasına dikkat çekti. İşte o anlar...

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