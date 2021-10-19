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Nusret Gökçe'ye kötü haber davayı kaybetti! Eski çalışanlarına ödeyeceği para bakın ne kadar!

Nusret Gökçe'ye kötü haber davayı kaybetti! Eski çalışanlarına ödeyeceği para bakın ne kadar!
19.10.2021 10:44
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Nusret Gökçe'ye kötü haber! Londra'da yeni açtığı restoranın fiyatlarıyla sık sık gündem olan Nusret Gökçe'nin adı bu kez eski çalışanlarının açtığı dava ile anıldı. 'Salt Bae' olarak da bilinen ünlülerin kasabı Nusret Gökçe, eski çalışanlarının açtığı davayı kaybetti. Nusret kovduğu çalışanlarına tazminat ödeyecek. İşte davayı kaybeden Nusret Gökçe'nin eski çalışanlarına ödeyeceği para...

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Nusret Gökçe'ye kötü haber davakaybetti! Eski çalışanlarına ödeyeceği para bakın ne kadar! Londra'da yeni açtığı restoranın fiyatlarıyla sık sık gündem olan Nusret Gökçe, bu kez eski çalışanlarının açtığı dava nedeniyle gündemde. İngiliz The Sun gazetesi, eski çalışanlarının Nusret'i 'bahşişlerine el koymak'la suçladığını bu duruma itiraz ettiklerinde ise kovulduklarını aktardı.

Gazete, Nusret'in eski çalışanlarını kazandıkları bahşişlerden mahrum bıraktığını aktarırken, bu durumu şikayet etmeleri sonucunda da işten atıldıklarını aktardı. Çalışanların açtığı dava sonucu Nusret'in 230 bin dolar (2 milyon 136 bin tL) ödemeye mahkum edildiği bildirildi.

DÖRT ESKİ ÇALIŞANI DAVA AÇMIŞTI

İddialara göre, Nusret, toplanan bahşiş miktarını çalışanlarına açıklamazken, bu paraları da kendi alıyordu. Nusret'e, 2019 yılında Manhattan'daki restoranında görevli dört eski çalışanı tarafından dava açılmıştı.

Görevden alınan personelden biri, "Müşteriler, bahşişin tamamının garsonlara ve diğer hizmet veren personele gönderildiğine inanıyorlardı. Ancak bu para elimize geçmiyordu" ifadelerinde bulundu.

Et tuzlama hareketi sayesinde 'Salt Bae' lakabıyla dünyaca ünlü bir figür haline gelen kasap Gökçe'nin Knightsbridge'deki Park Tower otelde bulunan restoranı son dönemde dünya basının gündeminden düşmüyor.

Bazı eleştirmenler Nusret'i bu pahalı fiyatlara rağmen gördüğü rağbet nedeniyle 'çok zeki' olarak nitelendirirken, bazıları da fiyatlar nedeniyle eleştirilerini sürdürüyor.

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