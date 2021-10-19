Haberler Magazin Videoları Güzel yatırım! Serenay Sarıkaya 7 milyon 'ev'lendi

Güzel yatırım! Serenay Sarıkaya 7 milyon 'ev'lendi

Güzel yatırım! Serenay Sarıkaya 7 milyon 'ev'lendi
19.10.2021 10:46
Ana Sayfa 03:09
Emekliye çifte zam! Emeklinin...
Ana Sayfa 01:10
Kilosu 80 kuruştan 4 liraya...
Ana Sayfa 01:08
Adana'da 90 firariye yönelik...
Ana Sayfa 00:14
Ankara merkezli 18 ilde FETÖ...
Ana Sayfa 01:08
Antalya Kaş açıklarında 6...
Ana Sayfa 02:17
İzmir'de FETÖ operasyonu: 158...
Ana Sayfa 00:42
Linet son haliyle şaşırttı
Ana Sayfa 03:23
Tandıra gömülü halde cesetleri...
Ana Sayfa 04:18
5 teröristin etkisiz hale...
Ana Sayfa 01:00
Yerli otomobil TOGG'dan...
Ana Sayfa 00:27
Deniz Baysal’dan ‘Kuzu kuzu’...
Ana Sayfa 00:35
İrem Derici’nin dekolteli...

Reklam zengini Serenay Sarıkaya, kazandıklarını gayrimenkule yatırıyor. Rol aldığı reklamlardan bir yıl içerisinde 12 milyon lira kazanan güzel oyuncu, Beykoz’dan 7 milyon liraya villa aldı

Magazin Videoları

Türkiye'nin en başarılı kadın oyuncuları arasında yer alan Serenay Sarıkaya, Bvlgari'nin Türkiye'deki ilk ve tek marka elçisi olmuştu. Geçtiğimiz hafta da markanın daveti için İtalya'da olan Sarıkaya, yaptığı paylaşımlarla olay yaratmıştı.




Bvlgari ile anlaşmasından da küçük bir servet kazanan güzel oyuncu, en son bir bankanın reklam filminde oynamıştı. Serenay Sarıkaya, bu reklam karşılığında da 7 milyon lirayı cebine koymuş.



YATIRIMI SEVİYOR
Daha önce de Türkiye'nin en büyük tekstil markalarından Mavi ile de anlaşması olan ve 3 milyon gibi bir rakam alan Serenay Sarıkaya, kazandıklarını yatırıma çevirmiş. Beykoz'dan 7 milyon liralık bir villa alan güzel oyuncu, eve ufak bir tadilat yaptırıp kiraya verecekmiş. Yani anlayacağınız Serenay Sarıkaya, kazandıklarını gayrimenkule yatıran sanatçılar arasında yerini aldı.

SON DAKİKA