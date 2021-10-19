Güzel yatırım! Serenay Sarıkaya 7 milyon 'ev'lendi

Reklam zengini Serenay Sarıkaya, kazandıklarını gayrimenkule yatırıyor. Rol aldığı reklamlardan bir yıl içerisinde 12 milyon lira kazanan güzel oyuncu, Beykoz’dan 7 milyon liraya villa aldı
Reklam zengini Serenay Sarıkaya, kazandıklarını gayrimenkule yatırıyor. Rol aldığı reklamlardan bir yıl içerisinde 12 milyon lira kazanan güzel oyuncu, Beykoz’dan 7 milyon liraya villa aldı
Türkiye'nin en başarılı kadın oyuncuları arasında yer alan Serenay Sarıkaya, Bvlgari'nin Türkiye'deki ilk ve tek marka elçisi olmuştu. Geçtiğimiz hafta da markanın daveti için İtalya'da olan Sarıkaya, yaptığı paylaşımlarla olay yaratmıştı.
Bvlgari ile anlaşmasından da küçük bir servet kazanan güzel oyuncu, en son bir bankanın reklam filminde oynamıştı. Serenay Sarıkaya, bu reklam karşılığında da 7 milyon lirayı cebine koymuş.
YATIRIMI SEVİYOR
Daha önce de Türkiye'nin en büyük tekstil markalarından Mavi ile de anlaşması olan ve 3 milyon gibi bir rakam alan Serenay Sarıkaya, kazandıklarını yatırıma çevirmiş. Beykoz'dan 7 milyon liralık bir villa alan güzel oyuncu, eve ufak bir tadilat yaptırıp kiraya verecekmiş. Yani anlayacağınız Serenay Sarıkaya, kazandıklarını gayrimenkule yatıran sanatçılar arasında yerini aldı.