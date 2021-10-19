Güzel yatırım! Serenay Sarıkaya 7 milyon 'ev'lendi

Türkiye'nin en başarılı kadın oyuncuları arasında yer alan Serenay Sarıkaya, Bvlgari'nin Türkiye'deki ilk ve tek marka elçisi olmuştu. Geçtiğimiz hafta da markanın daveti için İtalya'da olan Sarıkaya, yaptığı paylaşımlarla olay yaratmıştı.







Bvlgari ile anlaşmasından da küçük bir servet kazanan güzel oyuncu, en son bir bankanın reklam filminde oynamıştı. Serenay Sarıkaya, bu reklam karşılığında da 7 milyon lirayı cebine koymuş.





YATIRIMI SEVİYOR

Daha önce de Türkiye'nin en büyük tekstil markalarından Mavi ile de anlaşması olan ve 3 milyon gibi bir rakam alan Serenay Sarıkaya, kazandıklarını yatırıma çevirmiş. Beykoz'dan 7 milyon liralık bir villa alan güzel oyuncu, eve ufak bir tadilat yaptırıp kiraya verecekmiş. Yani anlayacağınız Serenay Sarıkaya, kazandıklarını gayrimenkule yatıran sanatçılar arasında yerini aldı.