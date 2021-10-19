Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu Songül Karlı nereli, evli mi? Gelinim Mutfakta Songül Karlı kimdir, kaç yaşında?

Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta hakkında araştırmalar büyük bir hız kazandı. Geçtiğimiz haftalarda Demet Akalın Gelinim Mutfakta yarışmasından ayrıldığını duyurması üzerine yeni sunucunun kim olacağı merak ediliyordu. Yapılan açıklamalar üzerine Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu Songül Karlı oldu. Yarışmanın sıkı takipçileri ve fanatikleri Songül Karlı'nın hayatı hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, Songül Karlı kimdir, kaç yaşında? Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu Songül Karlı nereli, evli mi? İşte tüm merak edilen bilgiler!

SONGÜL KARLI KİMDİR?

Songül Karlı 15 Eylül 1973'te İstanbul'da dünyaya geldi. Hem müzik hem de sunuculuk alanında performans gösterdi.

Çocukluğundan itibaren müziğe ilgi duyan Karlı, 1991'de piyasaya giriş yaptı. "Derman Sendedir" adlı albümü ile kendini gösteren Karlı, kısa süre içinde kendini tanıtmayı başardı. 10'dan fazla albüm çıkardı ve çok sayıda ödül aldı.

2007'den itibaren sunucu olarak televizyon programlarında boy göstermeye başladı. İlk programı Songül Karlı İle Cumartesi, Kanal 7 ekranında yayınlandı. Ardından çok sayıda programda sunucu koltuğunda oturdu.

Ayrıca birçok dizide de rol aldı.

En son 2016'da Songül Karlı İle Evlilik Yolunda programını sunan Karlı 5 yılın ardından kamera karşısına geçti. Kanal D ekranında yayınlanan Gelinim Mutfakta programının bir haftalığına sunuculuğunu yapıyor.

En son, Gelinim Mutfakta'nın sunuculuğunu Demet Akalın yapıyordu. Ani bir kararla ayrıldıktan sonra programda yenir bir formata gidildi ve her hafta bir sunucu programı yürütecek.

ÇIKARDIĞI ALBÜMLER

* 1991 - Derman Sendedir

* 1992 - Böyle Olur mu

* 1993 - Oralıyam Ben

* 1994 - Dokunsalar Ağlayacağım

* 1994 - Dal Boylum

* 1995 - Yanık Bir Türkü

* 1996 - Omuz Omuza

* 1998 - Yalan

* 2002 - Bir Yana

* 2004 - Kaç Bahar

* 2017 - Hayat Bir Gün

SUNDUĞU PROGRAMLAR

* 2007 - Songül Karlı İle Cumartesi

* 2008 - İki Gönül Bir Olunca

* 2008 - Su Gibi

* 2014 - Songül Karlı ile Yeniden

* 2015 - Bugün Yıldız Benim

* 2016 - Songül Karlı İle Evlilik Yolunda

* 2021 - Gelinim Mutfakta

ROL ALDIĞI DİZİLER

* 2000 - Paşa Baba Konağı

* 2002 - Reyting Hamdi

* 2004 - Türkü Filmi

* 2010 - Yasemince

ALDIĞI ÖDÜLLER

* 1993 - En İyi Türk Halk Müziği Kadın Solist (21.Altın Kelebek Ödülleri)

* 1997 - En İyi Türk Halk Müziği Kadın Sanatçı (3.Kral Tv Video Müzik Ödülleri)

* 1998 - En İyi Türk Halk Müziği Kadın Sanatçı (4.Kral Tv Video Müzik Ödülleri)

* 1999 - En İyi Türk Halk Müziği Kadın Solist ( 27.Altın Kelebek Ödülleri)

* 2012 - En İyi Kadın Program Sunucusu (Evo's Angels - KırmızıTürk Yılın En'leri)

* 2015 - Fantazi-Arabesk En İyi Düet (Devran İskender ile) (Magazin Casusu Ödülleri)