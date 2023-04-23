Nur Tuğba Namlı’nın ilk göz ağrısını paylaştı! Yorum ve beğeni yağmış: ''Ne kadar büyümüş''

Var Mısın Yok Musun yarışmasında keşfedildikten sonra sunuculuk dersleri alan Nur Tuğba Namlı, kariyerine sunucu olarak devam etti. Şimdilerde Hakan Ural ile partner olan Namlı, iş hayatı kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan sunucu, dikkat çeken paylaşımlarına yenilerini ekledi. Geçen sene üçüncü kez anne olan Namlı, aile pozlarını Instagram'da yayınladı. Eşi ve oğlunu paylaşan Namlı'nın fotoğraflara düştüğü notlar dikkat çekti. Öte yandan Namlı'nın ilk göz ağrısı için "Ne kadar büyümüş" yorumları yapıldı. İşte Nur Tuğba Namlı'nın o paylaşımları...