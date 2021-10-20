Nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy bakın kaç yaşında çıktı! Duyan inanamadı yıllara meydan okuyan sanatçı meğer...

Nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy bakın kaç yaşında çıktı! Türk Sanat Müziği'nin güçlü sesi Muazzez Ersoy'un özel hayatı merak konusu oldu. Birçok internet kullanıcısı, gerçek ismi Hatice Yıldız Levent olan Muazzez Ersoy hakkında araştırma yapmaya başladı. Müzik kariyeri boyunca gerek güçlü sesi gerek duruşuyla kendine hayran bırakan sanatçının özellikle yaşı merak edildi. Güzelliği ile yıllara adeta meydan okuyan Ersoy'un yaşını duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. Bakın Muazzez Ersoy kaç yaşındaymış...