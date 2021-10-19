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Haberler Magazin Nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy bakın kaç yaşında çıktı! Duyan inanamadı yıllara meydan okuyan sanatçı meğer...

Nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy bakın kaç yaşında çıktı! Duyan inanamadı yıllara meydan okuyan sanatçı meğer...

Nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy bakın kaç yaşında çıktı! Türk Sanat Müziği'nin güçlü sesi Muazzez Ersoy'un özel hayatı merak konusu oldu. Birçok internet kullanıcısı, gerçek ismi Hatice Yıldız Levent olan Muazzez Ersoy hakkında araştırma yapmaya başladı. Müzik kariyeri boyunca gerek güçlü sesi gerek duruşuyla kendine hayran bırakan sanatçının özellikle yaşı merak edildi. Güzelliği ile yıllara adeta meydan okuyan Ersoy'un yaşını duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. Bakın Muazzez Ersoy kaç yaşındaymış...

19.10.2021 22:35 - Son Güncelleme: 19.10.2021 22:35
Nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy bakın kaç yaşında çıktı! Duyan inanamadı yıllara meydan okuyan sanatçı meğer...

Çocukluğu ve gençlik yılları Kasımpaşa'da geçen Muazzez Ersoy, ilk olarak 1982 yılında İstanbul Pembe Köşk Gazinosu'nda assolist olarak sahneye çıktı ve başarı dolu müzik kariyeri böylelikle başlamış oldu.

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Nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy bakın kaç yaşında çıktı! Duyan inanamadı yıllara meydan okuyan sanatçı meğer...

Müzik kariyeri boyunca gerek güçlü sesi gerek duruşuyla kendine hayran bırakan sanatçı, güzelliğiyle de her döneme damga vurdu.

Nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy bakın kaç yaşında çıktı! Duyan inanamadı yıllara meydan okuyan sanatçı meğer...

Geçen yıllara rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen usta sanatçının yaşı da merak konusu oldu.

Nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy bakın kaç yaşında çıktı! Duyan inanamadı yıllara meydan okuyan sanatçı meğer...

Ersoy hakkında araştırma yapanlar, sanatçının yaşını öğrenince ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy bakın kaç yaşında çıktı! Duyan inanamadı yıllara meydan okuyan sanatçı meğer...

İşte başta Muazzez Ersoy olmak üzere ünlü isimlerin yaşları...

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