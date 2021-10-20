Haberler Magazin Videoları Havva Öztel derin yırtmacıyla sosyal medyayı ateşe verdi! Aleyna Tilki’nin annesi ‘Gece oldu’ dedi ortalığı yaktı kavurdu

Havva Öztel derin yırtmacıyla sosyal medyayı ateşe verdi! Aleyna Tilki’nin annesi ‘Gece oldu’ dedi ortalığı yaktı kavurdu

Havva Öztel derin yırtmacıyla sosyal medyayı ateşe verdi! Aleyna Tilki’nin annesi ‘Gece oldu’ dedi ortalığı yaktı kavurdu
20.10.2021 09:40
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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel derin yırtmacıyla sosyal medyayı ateşe verdi! 'Gece oldu' dedi ortalığı yaktı kavurdu Genç popçu Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyayı aktif kullanan ve cesur pozlarıyla sık sık adından söz ettiren Öztel, bu kez derin yırtmaçlı elbisesi ile gündeme geldi. Havalı pozlarını peş peşe Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sunan Öztel için "Gece gece yaktın buraların" yorumu yapıldı. İşte Havva Öztel'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

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