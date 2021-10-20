Yeşilçam güzeli Aydan Şener'in kızı bakın kim çıktı o da ünlü bir isim! Meğer Medcezir dizisinin hayran bırakan güzeliymiş...

Yeşilçam'ın yıldızı Aydan Şener'in kızı bakın kim çıktı, o da ünlü bir isim! Meğer Medcezir dizisinin güzeliymiş... Yıllara meydan okuyan güzelliği ile sık sık adu-ından söz ettiren Şener, her ne kedar ekranlarda görünmese de kızı yokluğunu aratmıyor. Aydan Şener'in kızı Ecem de ünlü bir oyuncu... Yeşilçam filmlerinin aranan ismi Aydan Şener'in kızı Ecem Akbin'in Medcezir'deki Tuğçe olduğunu öğrenenler şoke oldu. 32 yaşındaki genç oyuncu güzelliği ile annesinin izinden gidiyor. Eski futbolcu Ayhan Akbin ile Aydan Şener'in kızı olan Ecem Akbin, şimdilerde dizide tanıdığımız halinden oldukça farklı görünüyor. Ecem Akbin'in bu değişikliğinin nedeninin kilo vermesi ve estetik operasyonları geçirmesi olduğu iddia ediliyor.