Nihat Hatipoğlu yoğun bakımda mı? Nihat Hatipoğlu'nun oğlu Osman Hatipoğlu, babasının son durumunu açıkladı

27.08.2020 11:29

İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun sosyal medya hesabından tedavi gördüğünü açıklaması sonrası, sosyal medyada Hatipoğlu'nun koronavirüs olduğu iddiası ortaya atıldı. İddialar sonrası Hatipoğlu'dan COVİD 19 tanısı ile tedavi altında olduğu yönünde açıklama geldi. Kısa süre içerisinde 'Nihat Hatipoğlu yoğun bakımda mı?' sorusu hızla sosyal medyada yayılmaya başladı. Nihat Hatipoğlu'nun oğlu Osman Hatipoğlu'ndan açıklama geldi. Koronavirüse yakalanan 'Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu nasıl?' sorusuna oğlu Osman Hatipoğlu cevap verdi.