Nihat Hatipoğlu yoğun bakımda mı? Nihat Hatipoğlu'nun oğlu Osman Hatipoğlu, babasının son durumunu açıkladı

"HOCAMIZIN SAĞLIK DURUMU ÇOK ÇOK İYİ"

"Hocamızın durumu Allah'ın izniyle iyi. Birkaç gün önceye göre çok iyi. Yavaş yavaş eski haline dönmeye başladı. Evin içinde gezmeye başladı. Sizlerin duaları sayesinde… Gün içerisinde bir şeyler de paylaşacağız hocamızın kendini görüp duyacaksınız. Bu aralar bir haber dolaşıyor sosyal medyada 'Nihat Hatipoğlu yoğun bakıma kaldırıldı' diye kesinlikle böyle bir şeye itibar etmeyin."