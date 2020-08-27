Nihat Hatipoğlu yoğun bakımda mı? Nihat Hatipoğlu'nun oğlu Osman Hatipoğlu, babasının son durumunu açıkladı
İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun sosyal medya hesabından tedavi gördüğünü açıklaması sonrası, sosyal medyada Hatipoğlu'nun koronavirüs olduğu iddiası ortaya atıldı. İddialar sonrası Hatipoğlu'dan COVİD 19 tanısı ile tedavi altında olduğu yönünde açıklama geldi. Kısa süre içerisinde 'Nihat Hatipoğlu yoğun bakımda mı?' sorusu hızla sosyal medyada yayılmaya başladı. Nihat Hatipoğlu'nun oğlu Osman Hatipoğlu'ndan açıklama geldi. Koronavirüse yakalanan 'Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu nasıl?' sorusuna oğlu Osman Hatipoğlu cevap verdi.
Nihat Hatipoğlu ile ilgili sosyal medyada koronavirüs olduğuna dair iddialar ortaya atıldı. Nihat Hatipoğlu'nun resmi Facebook hesabından yapılan paylaşımda "Dostlar rahatsızım. Tedavi devam ediyor. Özel dua istiyorum bu akşam" ve "Ya şafi Hocamız tedavi görüyor. Duanızı rica ediyoruz." açıklamasına yer yerildi.
"HOCAMIZIN SAĞLIK DURUMU ÇOK ÇOK İYİ"
"Hocamızın durumu Allah'ın izniyle iyi. Birkaç gün önceye göre çok iyi. Yavaş yavaş eski haline dönmeye başladı. Evin içinde gezmeye başladı. Sizlerin duaları sayesinde… Gün içerisinde bir şeyler de paylaşacağız hocamızın kendini görüp duyacaksınız. Bu aralar bir haber dolaşıyor sosyal medyada 'Nihat Hatipoğlu yoğun bakıma kaldırıldı' diye kesinlikle böyle bir şeye itibar etmeyin."
"Hocamız evde Allah'a şükür sağlık durumu da çok iyi. Yoğun bakımda değil, hastanede kesinlikle değil. Böyle yalan haberler çok fazla yayılmaya başladı artık. Hocamızın sağlık durumunu çok çok kötü gösterdiler. Bunlar kesinlikle gerçek değil. Herkesten dua bekliyoruz, hocamızın sizlere çok selamı var."
"KOVİD-19 TANISIYLA TEDAVİ GÖRÜYORUM"
Prof. Nihat Hatipoğlu sabah.com.tr'ye şu açıklamada bulundu: 'Akciğer rahatsızlığım nedeniyle tedavim bir süre evden devam edecek. Sağlık durumum iyiye gidiyor. Sevenlerimin, dostlarımdan, izleyicilerimden dua bekliyorum. Bu önemli günlerde tedbirleri elden bırakmayalım.'