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Nihat Doğan'ın eşi Arzu Doğan'dan kayınvalide pozu! Sosyal medya onları konuştu

Nihat Doğan'ın eşi Arzu Doğan'dan kayınvalide pozu! Sosyal medya onları konuştu
20.03.2023 14:26 - Son Güncelleme: 20.03.2023 14:28

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Nihat Doğan'ın eşi Arzu Doğan'dan kayınvalide pozu! Gelin - kaynana sarmaş dolaş poz verdi sosyal medyada Nihat Doğan'a, "Turnayı gözünden vurmuş" yorumları yapıldı. Şarkıcı Nihat Doğan, İranlı hayranı Arzu ile geçtiğimiz ağustos ayında evlendi. Gizli saklı ve apar topar kıyılan nikahın nedeninin Nihat Doğan'ın eşi Arzu Doğan'ın hamile olması olduğu ileri sürülü ve iddialar doğru çıktı. Ocak ayında ilk evladı olan oğlu Amin Badıkan'ı kucağına alan Nihat Doğan, eşi Arezoo Doğan'ın Instagram paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Son olarak Nihat Doğan'ın annesiyle paylaşım yapan Arzu Doğan kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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