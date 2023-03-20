Haberler Magazin Videoları Aydemir Akbaş sağlığı hakkında konuştu: "2 kez kemoterapiye girdim daha..."

Aydemir Akbaş sağlığı hakkında konuştu: "2 kez kemoterapiye girdim daha..."

Aydemir Akbaş sağlığı hakkında konuştu: "2 kez kemoterapiye girdim daha..."
20.03.2023 13:35 - Son Güncelleme: 20.03.2023 13:35

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:38
Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten...
Magazin 00:38
Alişan ''bugün böyleyiz''...
Magazin 02:03
Demet Özdemir’den hakkında...
Magazin 00:59
Başım Belada’nın Çağdaş’ı Kaan...
Magazin 01:02
Bir Küçük Gün Işığı'nın...
Magazin 00:07
Gökçe Akyıldız oğlu Ömer’in...
Magazin 01:18
Ben Bu Cihana Sığmazam’ın...
Magazin 00:49
Gökhan Özen'in son halini...
Magazin 00:28
7 ay önce sessiz sedasız...
Magazin 00:13
Oyuncu Cüneyt Mete’nin eşi...
Magazin 03:13
Evi terk etti! Demet Özdemir...
Magazin 00:25
Demet Akalın küplere bindi

Geçtiğimiz aylarda, "Eşim Beyhan demans hastası oldu. Kız kardeşinde kalıyor ben yalnızım. Şimdi endişe duymaya başladım bir şey olsa ne olacak. Geçenlerde 'yaşlı adam evinde öldü, kediler yedi' diye bir Haber okudum. Bende koah var. Kalp falan yok ama kalbin ne yapacağı belli olmaz... Bu durum benim huzurumu kaçırmaya başladı." açıklamasıyla dikkat çekmişti Aydemir Akbaş. Instagram'dan paylaştığı fotoğraf ve notla kansere yakalandığını duyuran Aydemir Akbaş, bir restoranın açılışında kamera karşısına geçti son durumu hakkında bilgi verdi.

Magazin Videoları
SON DAKİKA