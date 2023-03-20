Aydemir Akbaş sağlığı hakkında konuştu: "2 kez kemoterapiye girdim daha..."

Geçtiğimiz aylarda, "Eşim Beyhan demans hastası oldu. Kız kardeşinde kalıyor ben yalnızım. Şimdi endişe duymaya başladım bir şey olsa ne olacak. Geçenlerde 'yaşlı adam evinde öldü, kediler yedi' diye bir Haber okudum. Bende koah var. Kalp falan yok ama kalbin ne yapacağı belli olmaz... Bu durum benim huzurumu kaçırmaya başladı." açıklamasıyla dikkat çekmişti Aydemir Akbaş. Instagram'dan paylaştığı fotoğraf ve notla kansere yakalandığını duyuran Aydemir Akbaş, bir restoranın açılışında kamera karşısına geçti son durumu hakkında bilgi verdi.