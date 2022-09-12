Nihat Doğan canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: ‘’Allah kimseye yaşatmasın’’

Nihat Doğan hamile kalan Arzu Doğan'la alelacele evlenmişti! Bebeğin cinsiyetini açıklayan Nihat Doğan ardından canlı yayında ablasından bahsederek gözyaşlarına boğuldu. Henüz 17 yaşındayken hayatının en çapkın dönemini yaşamıştı Nihat Doğan... Seda Sayan'ın eski aşkı olarak hafızalara kazınan Nihat Doğan, ağustos ayında sessiz sedasız evlenmişti. Nihat Doğan'ın eşi Arzu Doğan'ın hamile olduğunun ortaya çıkmasıyla apar topar evlilik kararının nedeni de belli olmuştu. Konukk olduğu programda bebeğinin cinsiyetini açıklayan ve 'İsmi de hazır' diyen Nihat Doğan, ablasının vefatıyla ilgili de açıklamalarda bulundu, o sırada gözyaşlarına hakim olamadı. İşte o anlar…