Neslihan Atagül Kadir Doğulu çifti ayrıldı mı?

5 yıllık evllikleriyle örnek gösterilen oyuncu çift Neslihan Atagül'le Kadir Doğulu cephesinde şok gelişme.







Magazin dünyasında verdiği kara haberlerle bilinen yazar Onur Akay, bu kez Kadir Doğulu'nun rol arkadaşı Serra Arıtürk'le yakınlaştığını iddia etti.







Akay açıklamasında "Doğulu'nun 6 aydır Arıtürk'le yasak aşk yaşadığını çok önemli bir kaynaktan öğrendim.







Doğulu'nun Neslihan Atagül'e ihanet ettiği iddia ediliyor ve konuşuluyor" dedi.







Bu olayı Doğulu'nun yakın çevresinin de bildiğini söyleyen Akay, "Neslihan ise Kadir'i çok sevdiğinden evliliğini kurtarmaya çalıştığı ama artık boşanmaya karar verdiği söyleniyor" diyerek sözlerini sürdürdü.







Bu arada önceki gün DİAFA ödül töreninde 'Yılın En İyi Uluslararası Kadın Oyuncusu' ödülünü almak üzere Dubai'ye giden oyuncu Neslihan Atagül, iddialar karşısında sessiz kaldı.







"DOĞULU'DAN AŞK DOLU PAYLAŞIM"

Kadir Doğulu ise eşinin bir fotoğrafını paylaşarak, "Keşke herkes benim gibi görebilse seni, güzel gönlünü, hür vicdanını geleceğe dair ümitlerini... O zaman bir değil, bütün ödülleri sana vermek isterlerdi. Tebrik ederim yetenekli ve güzel sevdiğim..." notuyla iddiaları yalanladı.