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Neslihan Atagül ayrılık iddialarına son noktayı koydu!

Neslihan Atagül ayrılık iddialarına son noktayı koydu!
13.08.2021 18:06
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Aşkın Tarifi’nin yıldızları Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk'ün samimiyeti olay olmuştu! Aşkın Tarifi dizisinin başrol oyuncuları Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk, geçen haftalarda canlı yayın açarak merak edilen soruları yanıtlamıştı. Yayın sırasında bir hayli samimi görünen ikilinin yakınlığı izleyenleri şaşkına çevirmişti. Magazin gündemine bomba gibi düşen görüntülerin ardından gözler Kadir Doğulu’nun eşi Neslihan Atagül’e çevrildi. Günler sonra sessizliğini bozan Neslihan Atagül görüntüler hakkında bakın neler söyledi...


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