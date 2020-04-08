Naomi Watts karantinada sinir krizi geçirdi! Ünlü oyuncuya takipçilerinden tepki yağdı | Video 08.04.2020 12:13

Naomi Watts, 'elektrikli süpürgesi, bulaşık makinesi ve yazıcısı bozulduğu' için sosyal medya hesabından sessiz çığlık attığı bir görüntü paylaştı. İngiliz yıldızın takipçileri ise görüntüye tepki gösterdi. Watts'ın 80 bin kişinin ölümüne neden olan hastalıkla alay ettiğini belirterek, "Utanç verici bir insansın. Kötü bir gün mü geçiriyorsun? Kötü bir gün yaşayanlar 18 saat hastalıkla en ön cephede mücadele eden sağlık çalışanlarıdır. Kötü bir gün yaşayanlar, sevdikleri ölürken, veda edemeyenlerdir. Git başka yerde ilgi ara" dedi.

Corona virüsü salgını, Hollywood'un ünlü isimleri de dahil milyonlarca insanı evlerine kapattı. Sosyal izolasyon uygulayan Hollywood'un ünlü ismi Naomi Watts da bu isimlerden biri.

Sosyal izolasyon gereği evdeki yardımcılarına izin vermek zorunda kalan ünlü oyuncu, tüm ev işlerini kendisi hallediyordu. Fakat aynı gün içinde bir dizi aksiliğe uğrayan Watts, hislerini sosyal medya üzerinden yansıtmaktan çekinmedi.

Watts, aynı gün içinde hem elektrik süpürgesi, hem bulaşık makinesi hem de yazıcısı bozulunca dayanamadı. İçine düştüğü zor durumu anlatan bir video çekip takipçileriyle paylaşan Watts, bazı takipçilerinin duygularına da tercüman oldu.