Nagihan Karadere’ye dudak uçuklatan ‘geçmiş olsun’ hediyesi | VİDEO

Geçen yıl Survivor yarışmasında yaşadığı diz sakatlığıyla gündeme gelen milli sporcu Nagihan Karadere, önceki gün ameliyat oldu. Operasyon sonrası yürüdüğü anları yayınlayan ve sağlık durumu hakkında takipçilerini bilgilendiren Karadere, iyileşme sürecine hızlı başladı. Ünlü ismin hastane paylaşımları bunlarla da sınırlı kalmadı. Bir sonraki paylaşımında, hastane odasına gelen ve şaşkınlık yaşadığı büyük bir zarfı takipçilerine gösterdi. İşte Nagihan Karadere'nin dudak uçuklatan 'geçmiş olsun' hediyesi...