PODCAST CANLI YAYIN

Nagihan Karadere’ye dudak uçuklatan ‘geçmiş olsun’ hediyesi | VİDEO

Geçen yıl Survivor yarışmasında yaşadığı diz sakatlığıyla gündeme gelen milli sporcu Nagihan Karadere, önceki gün ameliyat oldu. Operasyon sonrası yürüdüğü anları yayınlayan ve sağlık durumu hakkında takipçilerini bilgilendiren Karadere, iyileşme sürecine hızlı başladı. Ünlü ismin hastane paylaşımları bunlarla da sınırlı kalmadı. Bir sonraki paylaşımında, hastane odasına gelen ve şaşkınlık yaşadığı büyük bir zarfı takipçilerine gösterdi. İşte Nagihan Karadere'nin dudak uçuklatan 'geçmiş olsun' hediyesi...

Bunlar da Var

Erzurum Tortum’da feci kaza: Kamyon devrildi!
Erzurum Tortum’da feci kaza: Kamyon devrildi!
🔴12 Bingölspor 3-0 Mardin Büyükşehir🔴
🔴12 Bingölspor 3-0 Mardin Büyükşehir🔴
Demirci’de kaza: 3 ölü!
Demirci’de kaza: 3 ölü!
Bursa Orhangazi’de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 kardeş yaralı
Bursa Orhangazi’de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 kardeş yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle