Murat Boz Melis İşiten ile aşk iddialarına net yanıt verdi! "Hayatımın en ön saflarında..."

Hayatında kimsenin olmadığını söyleyen şarkıcı, "Adım dedikodulara karışıyor ama hayatımda kimse yok. Şu an tamamen işimle alakalıyım. Uzun süredir kalbim boş. Bu durumdan mutluyum. Her zaman gerçeği söyledim; biri olduğunda 'Var' diyorum. Birileriyle yazılmamı da çok anormal karşılamıyorum ama olursa çıkar söylerim" şeklinde konuştu.