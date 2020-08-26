Murat Boz Melis İşiten ile aşk iddialarına net yanıt verdi! "Hayatımın en ön saflarında..."
Murat Boz, Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten ile ilgili aşk iddialarına son noktayı koydu. Sosyal medyadan birbirlerinin fotoğraflarını beğenen Melis İşiten ile Murat Boz'un adı geçtiğimiz günlerde aşk iddialarına karışmış, Boz hakkında ise sosyal medyada, 'İntikam soğuk yenen bir yemektir Murat' şeklinde yorumlar yapılmıştı. Bunun nedeni ise Boz'un eski sevgilisi Aslı Enver'in bir dönem Uraz Kaygılaroğlu ile adının anılmasıydı... Ünlü şarkıcı, aşk iddialarına net bir şekilde yanıt verdi. Bir çocuk annesi Melis İşiten ile sevgili olduğu iddia edilen Murat Boz'un kaç yaşında olduğu merak konusu oldu.
26.08.2020 10:44
- Son Güncelleme: 26.08.2020 10:58
Çeşme'ye giden şarkıcı Murat Boz, önceki gün ünlülerin uğrak yeri olan mekanda kahvaltı yaptı.Mekan dışında kendisini bekleyen gazetecilerin olduğunu öğrenen Murat Boz, kahvaltısını bırakarak muhabirlerin yanına geldi."Bu sıcakta bekletmek istemedim" diyerek muhabirlerle ayaküstü sorularını cevaplayan Murat Boz, Melis İşiten ile aşk yaşadığı yönündeki iddialara kesin bir dille yanıt verdi.
Hayatında kimsenin olmadığını söyleyen şarkıcı, "Adım dedikodulara karışıyor ama hayatımda kimse yok. Şu an tamamen işimle alakalıyım. Uzun süredir kalbim boş. Bu durumdan mutluyum. Her zaman gerçeği söyledim; biri olduğunda 'Var' diyorum. Birileriyle yazılmamı da çok anormal karşılamıyorum ama olursa çıkar söylerim" şeklinde konuştu.
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