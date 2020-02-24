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Muhterem Nur’dan son dakika haberi! Muhterem Nur'un sağlık durumu nasıl? |Video

Muhterem Nur’dan son dakika haberi! Muhterem Nur'un sağlık durumu nasıl? |Video

24.02.2020 15:24

Son dakika haberi... Yaklaşık 1 haftadır yoğun bakımda tutulan ve tedavisi uyutularak yapılan Muhterem Nur’un sağlık durumuna ilişkin yeni haberler var. Muhterem Nur'un doktorları, kan değerleri düzelen Nur’u bugün uyandırmayı planlıyor. İşte Muhterem Nur'un sağlık durumu...


2013 yılında vefat eden arabesk müziğin usta ismi Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur (87), geçtiğimiz salı günü rahatsızlanarak Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nur, yüksek şekere bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Tedavisi uyutularak yapılan Muhterem Nur'un kan değerlerinin normal seviyeye döndüğü öğrenildi.



ÖZEL YATAK GETİRİLDİ
Hürriyet'in haberine göre akciğerinde sıvı toplanması tespit edilen ve böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz makinesine bağlanan Nur için yoğun bakıma vücut ısısını koruyan özel bir yatak getirtildi. Doktorları, tedaviye olumlu yanıt veren Muhterem Nur'u bugün uyandıracak.
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