Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 22.02.2020 08:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.02.2020 08:03
    ABONE OL

    : Merhum 'in eşi yoğun bakımda! Muhterem Nur kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

    haberine göre 2013 yılında vefat eden ’in 87 yaşındaki hayat arkadaşı hastaneye kaldırdı. Birçok kişinin Müslüm Gürses'in eşi olarak tanıdığı Muhterem Nur, Türk Sineması'nda onlarca filmde yer almış sinema oyuncusu ve şarkıcıdır. Makedon göçmeni olan Muhterem Nur'un gereçek adı ise 'tır. Peki Muhterem Nur kimdir ve kaç yaşındadır?

    Muhterem Nur'dan kötü haber

    Nur, yüksek şekere bağlı organ yetmezliği nedeniyle Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. 3 gündür tedavisi süren Nur'un sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

    MUHTEREM NUR KİMDİR?
    , gerçek adı 'tır. Muhterem Nur 31 Aralık 1932 Manastır doğumlu, Türk sinema oyuncusu ve şarkıcıdır. Annesini ve babasını hiç bilmedi. Daha sonra "teyze" dediği bir kadın tarafından büyütüldü. 1942'de, İkinci Dünya Savaşı'nın dehşeti içinden bir kamyonun altında İstanbul'a kaçırıldı. Eyüp'e yerleştiler. "Teyze"si ona yeni bir nüfus cüzdanı çıkardı ve nüfûsa Muhterem Kısa adı ile kaydedildi. İlkokulu Eyüp'te bitirdi, 14 yaşında yine Eyüp'te bir dokuma fabrikasında çalışma hayatına başladı. Bir subay ile evlendi ve bir oğlu oldu.

    1950'lerin başlarında, mahalleden arkadaşı, Bulgaristan göçmeni Üftâde ile Beyoğlu turlarına başladı. Onu Beyoğlu'nda ilk keşfeden kişi, orada inzibat subayı olan, sonradan Film San Vakfı başkanı olacak Ümit Utku'ydu.

    İlk film teklifini 1950'lerin başında Muharrem Gürses'ten aldı. Yıldızlar Revüsü filminde figüran olarak sinema hayatına 1951'de başladı. İkinci filmi ise (1952), Osman Seden'in yönettiği "Kanun Namına"ydı. Bu filmlerdeki adı Aysel Utku'ydu. Daha sonra Ümit Utku'nun önerisiyle Muhterem Nur ismini kullanmaya başladı.

    Boş Beşik, başrol oynadığı ilk film oldu. 1958 yapımı "Üç Arkadaş", Muhterem Nur'u "yıldız" sınıfına taşıdı. Fikret Hakan, Salih Tozan ve Semih Sezerli gibi üç "dev" oyuncu ile başrolü paylaştı.

    Muhterem Nur sevgisi, 1960'larda, belki ancak sonraki "Türkân Şoray sevgisi" ile karşılaştırılabilecek bir boyuta ulaştı. Bu kıyaslamayı yapanlardan biri de Türk sinemasının en yetkin uzmanlarından Âgâh Özgüç'tü. Özgüç, vardığı sonucu şöyle ifade etmişti: "Bugün o mertebeye Türkân bile erişemedi. Sultan oldu ama Muhterem'in gördüğü sevgiyi göremedi."

    Muhterem Nur ikinci evliliğini gazeteci-aktör Işın Kaan ile yapmış ve 1963 yılında ayrılmıştır. 1986 yılında ile evlendi.

    FİLMLERİ

    Bir Akıllı Bir Deli 2002
    Yuva – 1990
    Kuşlu Çorap – 1988
    Küskünüm – 1986
    Dokuzuncu Hariciye Koğuşu – 1985
    İkizler – 1985
    Sev Yeter – 1984
    Son Akın – 1982
    Zeytin Gözlüm – 1980
    Denizin Kanı – 1978
    Ayyaş – 1974
    Eski Kurtlar – 1974
    Bacım – 1974
    Kaderim – 1973
    Şehvet Kurbanı – 1972
    Gecekondu Rüzgarı – 1972
    Kara Gün – 1971
    Öksüz Gülnaz – 1970
    Sevenler Ölmez – 1970
    Babaların Günahı – 1970
    Yanık Kezban – 1970
    Dağlar Kızı Reyhan – 1969
    Kanlı Gelinlik – 1969
    Yiğit Anadolu'dan Çıkar – 1969
    Şen Ola Düğün Şen Ola – 1969
    İki Günahsız Kız – 1969
    Ana Mezarı – 1969
    Yılın Kadını Değil – 1969
    Bana Derler Fosforlu – 1969
    Eşkiya Kanı (Hakimo) – 1968
    Kara Gözlüm Efkarlanma – 1968
    Kabadayı – 1968
    Urfa İstanbul – 1968
    Kanunsuz Toprak – 1967
    Ali'yi Gördüm Ali'yi – 1967
    Ecelin Geldi Yavrum – 1967
    Erkek Adam Sözünde Durur – 1967
    Nemli Dudaklar – 1967
    Sevda – 1967
    Kocadağlı – 1967
    Garipler Sokağı – 1967
    Zalimler – 1966
    İçimdeki Alev – 1966
    Yiğit Yaralı Olur – 1966
    Veysel Karani – 1965
    Yaralı Kartal – 1965
    Ekmek Kavgası – 1965
    Şeker Hafiye – 1965
    Hazreti Eyüb'ün Sabrı – 1965
    Dağ Çiçeği – 1965
    Çapkınlar Kralı – 1965
    Erkekler Ağlamaz – 1964
    Fabrikanın Gülü – 1964
    Koçero – 1964
    Isdırap Çocukları – 1964
    Paylaşılmayan Sevgili – 1964
    Hayat Kavgası – 1964
    Yüz Karası – 1964
    Manyaklar Köşkü – 1964
    Kaldırımlar Üstünde – 1964
    Nem Alacak Felek Benim – 1964
    Altın Kelepçe – 1964
    Anne / Çok Gördü Felek – 1964
    Baba Hasreti – 1964
    Güzel Kadınlar Çetesi + 1964
    Günah Bende mi – 1964
    Son Karar – 1964
    Beni Osman Öldürdü – 1963



    Çapraz Delikanlı – 1963
    Kezban – 1963
    Ali Derler Adıma – 1963
    Yaralı Ceylan – 1963
    Bir Öpücük Ver Bana – 1963
    Can Pazarı – 1963
    Ölüme Çeyrek Var – 1963
    Nişan Yüzüğü – 1963
    Kızlar Büyüdü – 1963
    Ayşecik Fakir Prenses – 1963
    Yolcu – 1963
    Çifte Kumrular – 1962
    Ağlama Sevgilim – 1962
    Aşk Bekliyor – 1962
    Belki Bir Sabah Geleceksin – 1962
    Beş Kardeştiler – 1962
    Derdimden Anlayan Yok – 1962
    Çiğdem – 1962
    Genç Osman – 1962
    Gurbet Yolcuları – 1962
    Meteliksiz Aşıklar – 1962
    Kader Yollarımızı Ayırıyor – 1962
    Kayıp Kız Ayla – 1962
    Kelle Koltukta – 1962
    Köyün Güzeli – 1962
    Mağrur Kadın – 1962
    İki Yetime – 1961
    Yavru Kuş – 1961
    Bitmeyen Mücadele – 1961
    Biz İnsan Değil miyiz – 1961
    Çılgın Aşk – 1961
    Derbeder / Kırık Aşk – 1961
    Gönlüm Yaralı – 1961
    İnleyen Dağlar – 1961
    Kadın Asla Unutmaz – 1961
    Yaman Gazeteci – 1961
    Ölüm Film Çekiyor – 1961
    Sabırtaşı – 1961
    Seni Benden Alamazlar – 1961
    Yedi Günlük Aşk – 1961
    Unutamadığım Kadın – 1961
    Külkedisi – 1961
    Hancı – 1961
    Yeşil Kurbağalar – 1960
    Ayşecik – 1960
    Ayşem Kınalı Gelin – 1960
    Can Mustafa – 1960
    Mahallenin Sevgilisi – 1960
    Meryem – 1960
    Şeytan Kız – 1960
    Talihsiz Yavru – 1960
    Yak Bir Sigara – 1960
    Ateşten Damla – 1960
    Ben Bir Günahsızım – 1959
    Ben Kahbe Değilim – 1959
    Kaderim Böyle İmiş – 1959
    Son Yolcu – 1959
    Üç Kızın Hikâyesi – 1959
    Aşk Rüyası – 1959
    Aşkın Acıları – 1959
    Aşkın Gözyaşları / Şoför Ömer – 1959
    Aşık Garip / Köy Güzeli – 1958
    Ayşe'nin Çilesi – 1958
    Çoban Kızı – 1958
    Funda – 1958
    Acı Sevda – 1958
    Üç Arkadaş – 1958
    Gelin Ayşem – 1957
    Ceylan Emine – 1957
    Zeynebin Aşkı / Güllü Fatma – 1957
    Ham Meyva – 1957
    Yavrularımın Katili – 1957
    Yetim Ömer – 1957
    Annemin Gözyaşları – 1957
    Köy Canavarı – 1956
    Piç / Kahpe Dünya – 1956
    Sazlı Damın Kahpesi – 1956
    Yetimler Ahı – 1956
    Bırakın Yaşayalım – 1956
    Zeynebin İntikamı – 1956
    Kaybolan Gençlik – 1955
    Hayatımı Mahveden Kadın – 1955
    Izdırap Şarkısı – 1955
    Karacaoğlan – 1955
    Günahkar Baba – 1955
    Kara Sevda – 1955
    Yetim Yavrular – 1955
    Canlı Karagöz / Mihriban Sultan – 1954
    Nasreddin Hoca – 1954
    Ölüme Giden Yol – 1954
    Son Şarkı – 1954
    Bu Nasıl Aşk – 1953
    Cinci Hoca – 1953
    Kara Davut – 1953
    Kezban – 1953
    Sarı Zeybek – 1953
    Boş Beşik – 1952
    İstanbul Havası / Arşak Sulukule'de – 1952
    Sabahsız Geceler – 1952
    Söz Müdafaanındır – 1952
    Yıldızlar Revüsü – 1952
    Kore'de Türk Kahramanları – 1951
    Beni Mahvettiler – 1951

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Magazin Son dakika: Merhum Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur yoğun bakımda! Muhterem Nur kimdir? Kaç yaşında ve nereli?
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri