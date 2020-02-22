Nur, yüksek şekere bağlı organ yetmezliği nedeniyle Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. 3 gündür tedavisi süren Nur'un sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
MUHTEREM NUR KİMDİR?
Muhterem Nur, gerçek adı Aysel Kısa Akbaş'tır. Muhterem Nur 31 Aralık 1932 Manastır doğumlu, Türk sinema oyuncusu ve şarkıcıdır. Annesini ve babasını hiç bilmedi. Daha sonra "teyze" dediği bir kadın tarafından büyütüldü. 1942'de, İkinci Dünya Savaşı'nın dehşeti içinden bir kamyonun altında İstanbul'a kaçırıldı. Eyüp'e yerleştiler. "Teyze"si ona yeni bir nüfus cüzdanı çıkardı ve nüfûsa Muhterem Kısa adı ile kaydedildi. İlkokulu Eyüp'te bitirdi, 14 yaşında yine Eyüp'te bir dokuma fabrikasında çalışma hayatına başladı. Bir subay ile evlendi ve bir oğlu oldu.
1950'lerin başlarında, mahalleden arkadaşı, Bulgaristan göçmeni Üftâde ile Beyoğlu turlarına başladı. Onu Beyoğlu'nda ilk keşfeden kişi, orada inzibat subayı olan, sonradan Film San Vakfı başkanı olacak Ümit Utku'ydu.
İlk film teklifini 1950'lerin başında Muharrem Gürses'ten aldı. Yıldızlar Revüsü filminde figüran olarak sinema hayatına 1951'de başladı. İkinci filmi ise (1952), Osman Seden'in yönettiği "Kanun Namına"ydı. Bu filmlerdeki adı Aysel Utku'ydu. Daha sonra Ümit Utku'nun önerisiyle Muhterem Nur ismini kullanmaya başladı.
Boş Beşik, başrol oynadığı ilk film oldu. 1958 yapımı "Üç Arkadaş", Muhterem Nur'u "yıldız" sınıfına taşıdı. Fikret Hakan, Salih Tozan ve Semih Sezerli gibi üç "dev" oyuncu ile başrolü paylaştı.
Muhterem Nur sevgisi, 1960'larda, belki ancak sonraki "Türkân Şoray sevgisi" ile karşılaştırılabilecek bir boyuta ulaştı. Bu kıyaslamayı yapanlardan biri de Türk sinemasının en yetkin uzmanlarından Âgâh Özgüç'tü. Özgüç, vardığı sonucu şöyle ifade etmişti: "Bugün o mertebeye Türkân bile erişemedi. Sultan oldu ama Muhterem'in gördüğü sevgiyi göremedi."
Muhterem Nur ikinci evliliğini gazeteci-aktör Işın Kaan ile yapmış ve 1963 yılında ayrılmıştır. 1986 yılında Müslüm Gürses ile evlendi.
FİLMLERİ
Bir Akıllı Bir Deli 2002
Yuva – 1990
Kuşlu Çorap – 1988
Küskünüm – 1986
Dokuzuncu Hariciye Koğuşu – 1985
İkizler – 1985
Sev Yeter – 1984
Son Akın – 1982
Zeytin Gözlüm – 1980
Denizin Kanı – 1978
Ayyaş – 1974
Eski Kurtlar – 1974
Bacım – 1974
Kaderim – 1973
Şehvet Kurbanı – 1972
Gecekondu Rüzgarı – 1972
Kara Gün – 1971
Öksüz Gülnaz – 1970
Sevenler Ölmez – 1970
Babaların Günahı – 1970
Yanık Kezban – 1970
Dağlar Kızı Reyhan – 1969
Kanlı Gelinlik – 1969
Yiğit Anadolu'dan Çıkar – 1969
Şen Ola Düğün Şen Ola – 1969
İki Günahsız Kız – 1969
Ana Mezarı – 1969
Yılın Kadını Değil – 1969
Bana Derler Fosforlu – 1969
Eşkiya Kanı (Hakimo) – 1968
Kara Gözlüm Efkarlanma – 1968
Kabadayı – 1968
Urfa İstanbul – 1968
Kanunsuz Toprak – 1967
Ali'yi Gördüm Ali'yi – 1967
Ecelin Geldi Yavrum – 1967
Erkek Adam Sözünde Durur – 1967
Nemli Dudaklar – 1967
Sevda – 1967
Kocadağlı – 1967
Garipler Sokağı – 1967
Zalimler – 1966
İçimdeki Alev – 1966
Yiğit Yaralı Olur – 1966
Veysel Karani – 1965
Yaralı Kartal – 1965
Ekmek Kavgası – 1965
Şeker Hafiye – 1965
Hazreti Eyüb'ün Sabrı – 1965
Dağ Çiçeği – 1965
Çapkınlar Kralı – 1965
Erkekler Ağlamaz – 1964
Fabrikanın Gülü – 1964
Koçero – 1964
Isdırap Çocukları – 1964
Paylaşılmayan Sevgili – 1964
Hayat Kavgası – 1964
Yüz Karası – 1964
Manyaklar Köşkü – 1964
Kaldırımlar Üstünde – 1964
Nem Alacak Felek Benim – 1964
Altın Kelepçe – 1964
Anne / Çok Gördü Felek – 1964
Baba Hasreti – 1964
Güzel Kadınlar Çetesi + 1964
Günah Bende mi – 1964
Son Karar – 1964
Beni Osman Öldürdü – 1963
Çapraz Delikanlı – 1963
Kezban – 1963
Ali Derler Adıma – 1963
Yaralı Ceylan – 1963
Bir Öpücük Ver Bana – 1963
Can Pazarı – 1963
Ölüme Çeyrek Var – 1963
Nişan Yüzüğü – 1963
Kızlar Büyüdü – 1963
Ayşecik Fakir Prenses – 1963
Yolcu – 1963
Çifte Kumrular – 1962
Ağlama Sevgilim – 1962
Aşk Bekliyor – 1962
Belki Bir Sabah Geleceksin – 1962
Beş Kardeştiler – 1962
Derdimden Anlayan Yok – 1962
Çiğdem – 1962
Genç Osman – 1962
Gurbet Yolcuları – 1962
Meteliksiz Aşıklar – 1962
Kader Yollarımızı Ayırıyor – 1962
Kayıp Kız Ayla – 1962
Kelle Koltukta – 1962
Köyün Güzeli – 1962
Mağrur Kadın – 1962
İki Yetime – 1961
Yavru Kuş – 1961
Bitmeyen Mücadele – 1961
Biz İnsan Değil miyiz – 1961
Çılgın Aşk – 1961
Derbeder / Kırık Aşk – 1961
Gönlüm Yaralı – 1961
İnleyen Dağlar – 1961
Kadın Asla Unutmaz – 1961
Yaman Gazeteci – 1961
Ölüm Film Çekiyor – 1961
Sabırtaşı – 1961
Seni Benden Alamazlar – 1961
Yedi Günlük Aşk – 1961
Unutamadığım Kadın – 1961
Külkedisi – 1961
Hancı – 1961
Yeşil Kurbağalar – 1960
Ayşecik – 1960
Ayşem Kınalı Gelin – 1960
Can Mustafa – 1960
Mahallenin Sevgilisi – 1960
Meryem – 1960
Şeytan Kız – 1960
Talihsiz Yavru – 1960
Yak Bir Sigara – 1960
Ateşten Damla – 1960
Ben Bir Günahsızım – 1959
Ben Kahbe Değilim – 1959
Kaderim Böyle İmiş – 1959
Son Yolcu – 1959
Üç Kızın Hikâyesi – 1959
Aşk Rüyası – 1959
Aşkın Acıları – 1959
Aşkın Gözyaşları / Şoför Ömer – 1959
Aşık Garip / Köy Güzeli – 1958
Ayşe'nin Çilesi – 1958
Çoban Kızı – 1958
Funda – 1958
Acı Sevda – 1958
Üç Arkadaş – 1958
Gelin Ayşem – 1957
Ceylan Emine – 1957
Zeynebin Aşkı / Güllü Fatma – 1957
Ham Meyva – 1957
Yavrularımın Katili – 1957
Yetim Ömer – 1957
Annemin Gözyaşları – 1957
Köy Canavarı – 1956
Piç / Kahpe Dünya – 1956
Sazlı Damın Kahpesi – 1956
Yetimler Ahı – 1956
Bırakın Yaşayalım – 1956
Zeynebin İntikamı – 1956
Kaybolan Gençlik – 1955
Hayatımı Mahveden Kadın – 1955
Izdırap Şarkısı – 1955
Karacaoğlan – 1955
Günahkar Baba – 1955
Kara Sevda – 1955
Yetim Yavrular – 1955
Canlı Karagöz / Mihriban Sultan – 1954
Nasreddin Hoca – 1954
Ölüme Giden Yol – 1954
Son Şarkı – 1954
Bu Nasıl Aşk – 1953
Cinci Hoca – 1953
Kara Davut – 1953
Kezban – 1953
Sarı Zeybek – 1953
Boş Beşik – 1952
İstanbul Havası / Arşak Sulukule'de – 1952
Sabahsız Geceler – 1952
Söz Müdafaanındır – 1952
Yıldızlar Revüsü – 1952
Kore'de Türk Kahramanları – 1951
Beni Mahvettiler – 1951
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