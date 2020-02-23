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"Oğuzlarda, Selçuklularda ve Osmanlılarda da kullanılan bir ifade olan 'toy' hangi anlama gelir?" | Kim Milyoner Olmak İster

23.02.2020 03:40

Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yayınlanan son bölümünde geceye "Oğuzlarda, Selçuklularda ve Osmanlılarda da kullanılan bir ifade olan 'toy' hangi anlama gelir?" sorusu damga vurdu. İşte "Oğuzlarda, Selçuklularda ve Osmanlılarda da kullanılan bir ifade olan 'toy' hangi anlama gelir?" sorusunun cevabı...


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