Burcu Esmersoy, Allan Hakko ile yakınlaştığını itiraf etti! “Birbirimizi tanıma aşamasındayız”

Daha önce iki kez evlilik yapan ancak aradığı mutluluğu bulamayan Burcu Esmersoy, Allan Hakko ile yakınlaştığını itiraf etti. Güzel sunucu, “Birbirimizi tanıma aşamasındayız” dedi...
Burcu Esmersoy, kısa bir aradan sonra aşka yeşil ışık yaktı… Güzel sunucu, gönlünü yine sosyetik bir işadamına kaptırdı. Bir yıl evli kaldığı işadamı Berk Suyabatmaz'dan 7 Eylül 2019'da boşanan Esmersoy, bir süre önce ünlü giyim markası Vakko'nun veliahtı Allan Hakko ile yeni bir aşka yelken açtı.
Önceki gün İstinyePark'ta objektiflere takılan Esmersoy, muhabirlerin yeni aşkını sorması üzerine, "Sadece birbirimizi tanıma aşamasındayız." ifadesini kullandı. Esmersoy, başka soru almadı...
5 YIL EVLİ KALMIŞTI
Jeff-Carole Hakko çiftinin oğlu olan Allan Hakko, 2010'da Azer Polat ile evlenmişti. 2015 yılında eşiyle yollarını ayıran genç işadamı, Vakko Şirketler Grubu'nun veliahtı olduğu biliniyor.
43 yaşındaki güzel sunucu, daha önceki ilişkilerinde şiddet görüp aldatılmıştı.
BURCU ESMERSOY'U ANINDA UNUTMUŞTU
Burcu Esmersoy'un eski eşi Berk Suyabatmaz, boşandıktan kısa bir süre sonra oyuncu Berrak Tüzünataç ile yeni bir aşka yelken açmıştı...
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