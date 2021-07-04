Müge Anlı'nın 'can arkadaşım' dediği Sinan Özen ikizleri ile Pazar keyfinde! Kötü günler geride kaldı Neva - Sanberk kardeşler gezmede!

Müge Anlı'nın 'can arkadaşım' dediği Sinan Özen ikizleri ile Pazar keyfinde! Kötü günler geride kaldı Neva - Sanberk kardeşler babaları ile gezmede! Geçtiğimiz nisan ayında yakın arkadaşı Müge Anlı tarafından ofisinde ziyaret edilen ve sosyal medyada o anlarla dikkat çeken şarkıcı Sinan Özen, ikiz bebeklerinden kızı Neva'nın sağlığına kavuşması ile derin bir nefes aldı. Dualarla girdiği 7. ameliyatından güzel haberlerle taburcu olan Neva bebek, kardeşi Sanberk ile birlikte babasıyla Pazar gezmesine çıktı. Sinan Özen o anları, 'en keyifli yürüyüş' notuyla takipçileri ile paylaştı.

Şarkıcı Sinan Özen ile eşi Burcu Özen'in kızları Neva Özen, hekimlerin uyguladığı başarılı tedaviyle sağlığına kavuştu. Müge Anlı'nın yakın arkadaşı olarak da bilinen Sinan Özen, Instagram paylaşımı ile dikkat çekti.