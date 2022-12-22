Müge Anlı'dan Pakize Suda'ya dobra dobra veda... Stüdyoda duygusal anlar: "Anlatacak çok şey var, Pako bizim..."

Müge Anlı'dan Pakize Suda'ya dobra dobra veda... O sözler yürek sızlattı stüdyoda duygusal anlar yaşandı. Uzun bir süredir demans hastalığıyla mücadele eden Pakize Suda, 15 Aralık'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Beynine giden ana damarlardan birinde pıhtı oluştuğu belirlenen ünlü isim felç geçirdi, solunum güçlüğü çekmeye başladı. Yoğun bakım tedavisi devam ederken Pakize Suda'dan acı haber geldi, 70 yaşında hayata veda etti. Tüm sanat dünyası gibi Müge Anlı da Pakize Suda'dan gelen acı haberle derinden sarsıldı. Bugün ATV canlı yayınındaki programını kapatırken Pakize Suda'ya veda eden Müge Anlı Dobra Dobra programında 2 sezon boyunca birlikte çalıştığı Suda için kurduğu cümlelerle yürekleri sızlattı. Duygusal anlar yaşayan Müge Anlı, Pakize Suda'ya işte böyle veda etti.